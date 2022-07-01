«Укрпошта» підвищує тарифи на доставку — Finance.ua

«Укрпошта» підвищує тарифи на доставку Вчора 09:29 — Особисті фінанси

«Укрпошта» підвищує тарифи на доставку

Національний поштовий оператор «Укрпошта» з 1 липня підвищує тарифи стандартної доставки в межах України в середньому на 14% і в межах області — на 13%.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові тарифи

З 1 липня будуть діяти нові тарифи на послуги «Укрпошта Стандарт».

Попри те що нові тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку мали вступити в дію з 1 грудня 2021 року, вони починають діяти тільки з 1 липня 2022 року. При цьому, перегляд вартості відбувся для послуг «Укрпошта Стандарт» в межах України в середньому на 14% та в межах області — на 13%. Для прикладу, відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів буде коштувати 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг — 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

Перегляд тарифів викликаний передусім збільшенням логістичних витрат на доставку.

За новими тарифами з 1 липня будуть доставлятися відправлення «Укрпошта Експрес» — підвищення складе в середньому 14% для пересилання в межах області та 16% для пересилання в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги «Документи».

Вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.

Зміни щодо відправлень

Важливі зміни відбулися в доставці крупногабаритних відправлень, які вступають в силу з 1-го липня. Відтепер Національний поштовий оператор буде приймати та доставляти крупногабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше в усіх обласних центрах, а також в містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг, у виділених відділеннях для таких відправлень.

Крупногабаритним вважається відправлення фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м, та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) — до 3,5 м.

Зі списком об’єктів поштового зв’язку, які приймають до відправлення крупногабаритні посилки, можна ознайомитися за посиланням

Також впроваджено зміни і для відправлень вагою понад 30 кг. Максимальна маса такого відправлення збільшується до 600 кг.

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