Українцям на окупованих територіях можуть дозволити відкривати картки для соцвиплат онлайн — Finance.ua

Українцям на окупованих територіях можуть дозволити відкривати картки для соцвиплат онлайн Вчора 12:03 — Фінтех і Картки

Українцям, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях, хочуть дозволити відкривати банківські картки онлайн для отримання соціальних виплат. Над цим уже працюють у Міністерстві соціальної політики.

Про це повідомила очільниця міністерства Оксана Жолнович, пише social.com.ua.

Зараз навіть працюємо з тим, щоб можна було відкривати картки онлайн, якщо в людини картки не було. Є певні питання, бо є ризики щодо верифікації особи — щоб якісь шахраї замість осіб не діяли. Але я сподіваюсь, що ми ці питання вирішимо і будемо максимально гнучко всіма можливими способами намагатись людям на окупованій, непідконтрольній Україні території, доставити виплати, — очільниця міністерства Оксана Жолнович.

За її словами, і пенсії, і соціальні допомоги продовжують нараховувати вчасно. Наразі це друга за пріоритетністю стаття в держбюджеті після виплат військовим.

«Пенсії всі нараховувалися, так і нараховуються. З цим немає затримок. Є відрахування і щоб покрити пенсійні виплати, їх вистачає. Єдине, в бюджеті можуть бути тимчасово відсутні готівкові кошти чи безготівкові, щоб скинути на рахунок, але всі призначення відбуваються. Щодо допомог — вони також в нас справно нараховуються», — наголосила Жолнович.

Довідка Finance.ua:

25 липня завершено фінансування пенсій за липень. На пенсійні виплати спрямовано 50,2 млрд грн,в тому числі 11,3 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 38,9 млрд грн — через уповноважені банки;

з початку 2022 року пенсії для українських військових зросли на 3 тисячі гривень. Тепер вони розраховують на те, що отримуватимуть від держави близько 8,9 тисячі гривень. Якщо говорити про підвищення виплат у відсотках, вони зросли на 53%;

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