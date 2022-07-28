Українцям на окупованих територіях можуть дозволити відкривати картки для соцвиплат онлайн — Finance.ua

Українцям на окупованих територіях можуть дозволити відкривати картки для соцвиплат онлайн
Українцям, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях, хочуть дозволити відкривати банківські картки онлайн для отримання соціальних виплат. Над цим уже працюють у Міністерстві соціальної політики.
Про це повідомила очільниця міністерства Оксана Жолнович, пише social.com.ua.
Зараз навіть працюємо з тим, щоб можна було відкривати картки онлайн, якщо в людини картки не було. Є певні питання, бо є ризики щодо верифікації особи — щоб якісь шахраї замість осіб не діяли. Але я сподіваюсь, що ми ці питання вирішимо і будемо максимально гнучко всіма можливими способами намагатись людям на окупованій, непідконтрольній Україні території, доставити виплати,
— очільниця міністерства Оксана Жолнович.
За її словами, і пенсії, і соціальні допомоги продовжують нараховувати вчасно. Наразі це друга за пріоритетністю стаття в держбюджеті після виплат військовим.
«Пенсії всі нараховувалися, так і нараховуються. З цим немає затримок. Є відрахування і щоб покрити пенсійні виплати, їх вистачає. Єдине, в бюджеті можуть бути тимчасово відсутні готівкові кошти чи безготівкові, щоб скинути на рахунок, але всі призначення відбуваються. Щодо допомог — вони також в нас справно нараховуються», — наголосила Жолнович.
Довідка Finance.ua:
- 25 липня завершено фінансування пенсій за липень. На пенсійні виплати спрямовано 50,2 млрд грн,в тому числі 11,3 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 38,9 млрд грн — через уповноважені банки;
- з початку 2022 року пенсії для українських військових зросли на 3 тисячі гривень. Тепер вони розраховують на те, що отримуватимуть від держави близько 8,9 тисячі гривень. Якщо говорити про підвищення виплат у відсотках, вони зросли на 53%;
Міжнародні грошові перекази сьогодні
Поділитися новиною