Рада ЄС остаточно затвердила надання 5 млрд євро допомоги Україні — Finance.ua

Рада ЄС остаточно затвердила надання 5 млрд євро допомоги Україні Вчора 12:45 — Казна та Політика

Рада ЄС остаточно затвердила надання 5 млрд євро допомоги Україні

Рада ЄС офіційно затвердила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро. Кошти виділяються для підтримки стійкості української економіки та для підготовки до опалювального сезону. З них також можна буде виплачувати зарплати бюджетникам та забезпечувати соціальні пільги.

Про це свідчать дані на сайті Ради ЄС

Ці кошти є другим траншем пакета на загальну суму 9 млрд євро, обіцяного ЄС у травні.

«Європейський Союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки і допомагаємо українській державі та її ключовій інфраструктурі функціонувати, незважаючи на агресивну війну росії. На наступних зустрічах Ecofin я домагатимуся якнайшвидшого узгодження надання решти 3 мільярдів євро, для чого ми також повинні домовитися про поділ суми на кредити та гранти», — заявив Збинек Станюра, міністр фінансів Чехії, яка головує в ЄС.

Кошти будуть надані у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах, які виплачуватимуть невеликими частинами. Відсотки цього пільгового кредиту покриє сам Євросоюз.

Перший транш із цього пакету становив 1 млрд євро, Україна отримала його в серпні. Надання 3 млрд євро, що залишилися, ще обговорюється.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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