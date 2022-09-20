Рада ЄС остаточно затвердила надання 5 млрд євро допомоги Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада ЄС остаточно затвердила надання 5 млрд євро допомоги Україні

Казна та Політика
1050
Рада ЄС остаточно затвердила надання 5 млрд євро допомоги Україні
Рада ЄС остаточно затвердила надання 5 млрд євро допомоги Україні
Рада ЄС офіційно затвердила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро. Кошти виділяються для підтримки стійкості української економіки та для підготовки до опалювального сезону. З них також можна буде виплачувати зарплати бюджетникам та забезпечувати соціальні пільги.
Про це свідчать дані на сайті Ради ЄС.
Ці кошти є другим траншем пакета на загальну суму 9 млрд євро, обіцяного ЄС у травні.
«Європейський Союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки і допомагаємо українській державі та її ключовій інфраструктурі функціонувати, незважаючи на агресивну війну росії. На наступних зустрічах Ecofin я домагатимуся якнайшвидшого узгодження надання решти 3 мільярдів євро, для чого ми також повинні домовитися про поділ суми на кредити та гранти», — заявив Збинек Станюра, міністр фінансів Чехії, яка головує в ЄС.
Кошти будуть надані у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах, які виплачуватимуть невеликими частинами. Відсотки цього пільгового кредиту покриє сам Євросоюз.
Перший транш із цього пакету становив 1 млрд євро, Україна отримала його в серпні. Надання 3 млрд євро, що залишилися, ще обговорюється.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.