З яким відтоком клієнтів зіткнулися ТОП-5 українських банків (дослідження) — Finance.ua
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З яким відтоком клієнтів зіткнулися ТОП-5 українських банків (дослідження)

Кредит&Депозит
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З яким відтоком клієнтів зіткнулися ТОП-5 українських банків (дослідження)
З яким відтоком клієнтів зіткнулися ТОП-5 українських банків (дослідження)
Міжнародний дослідницький холдинг 4Service відстежив динаміку настроїв та міграційної поведінки українців, що вимушено виїхали в Європу внаслідок війни з росією. Соціальна ініціатива компанії 4Service залучила 2307 респондентів у 35 країнах Європи віком від 18 років. Дослідження проводилось методом онлайн опитування. Польовий етап дослідження тривав з 6 червня до 20 червня 2022 року.
Холдинг вивчив рівень інтеграції українців у Європі та користування банківськими послугами. Наразі там перебуває близько п’яти мільйонів українських воєнних мігрантів. Частина з них інтегруються повільно, віддають перевагу українським банкам та мобільним операторам, планує повертатись на Батьківщину та все ще отримують заробітну платню від українських роботодавців в гривнях. Хтось адаптується швидше, майже повністю перейшовши на європейські сервіси та валюту.
Експерти з’ясували, чому українці почали переходити на послуги європейських банків, з якими труднощами зіткнулись при відкритті рахунків та яких сервісів потребують в новій країні перебування.

Досвід відкриття рахунку за кордоном

Більше половини українських біженців мають рахунок в іноземному банку (53%), ще 12% планують його відкрити. 61% опитаних мали труднощі, вперше стикаючись з європейськими банківськими послугами. Серед молоді цей показник значно більший та складає 80%.
З яким відтоком клієнтів зіткнулися ТОП-5 українських банків (дослідження)
Найчастіше респондентів турбувало те, що картку неможливо відкрити миттєво і доводиться чекати на її отримання. Крім того, виникали труднощі при спілкуванні з банківськими працівниками та під час налаштування онлайн-застосунку. На високі тарифи обслуговування та обмежену кількість відділень поскаржилися відносно небагато біженців.
Портрет тих, хто перестав користуватись послугами українських банків:
  • 82% не отримують грошові виплати з України;
  • 79% втратили роботу через війну;
  • 58% орендують житло за власні кошти;
  • 67% користувались послугами ПриватБанку, послугами Монобанку (24%), Ощадбанку (18%), ПУМБу (10%), Райффайзен Банку (8%);
  • 45% не бували раніше за кордоном.
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Портрет тих, хто продовжує користуватись послугами українських банків:
  • 83% отримують зарплатню на українську картку;
  • 90% отримують інформацію про події в Україні через соціальні мережі;
  • 50% мають середній рівень матеріального добробуту;
  • 60% використовують картку для оплати покупок;
  • 23% займають не керівну посаду (офісний працівник, менеджер).
Найчастіше приводом припинити використовувати українську банківську картку є відсутність грошових надходжень на неї. В цьому випадку логічніше та зручніше сплачувати покупки та послуги картою європейського банку в місцевій валюті без конвертації. При цьому значна кількість українців все ще отримують зарплатню на українські картки та не поспішають змінювати банк.
З яким відтоком клієнтів зіткнулися ТОП-5 українських банків (дослідження)
За результатами дослідження Приватбанк втратив найбільшу кількість клієнтів: відтік клієнтів Приватбанку становить — 30%. Але з урахуванням обсягу клієнтів банків до війни і їх відтоку, внаслідок війни, спостерігається найбільша частка втрат для Ощадбанку. Конверсія його втрат становить 71% (до війни 14% опитаних були клієнтами Ощадбанку, з яких будуть продовжувати співпрацю лише 4% респондентів).
За матеріалами:
4service.group
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