З яким відтоком клієнтів зіткнулися ТОП-5 українських банків (дослідження) — Finance.ua

З яким відтоком клієнтів зіткнулися ТОП-5 українських банків (дослідження) Вчора 14:03 — Кредит&Депозит

З яким відтоком клієнтів зіткнулися ТОП-5 українських банків (дослідження)

Міжнародний дослідницький холдинг 4Service відстежив динаміку настроїв та міграційної поведінки українців, що вимушено виїхали в Європу внаслідок війни з росією. Соціальна ініціатива компанії 4Service залучила 2307 респондентів у 35 країнах Європи віком від 18 років. Дослідження проводилось методом онлайн опитування. Польовий етап дослідження тривав з 6 червня до 20 червня 2022 року.

Холдинг вивчив рівень інтеграції українців у Європі та користування банківськими послугами. Наразі там перебуває близько п’яти мільйонів українських воєнних мігрантів. Частина з них інтегруються повільно, віддають перевагу українським банкам та мобільним операторам, планує повертатись на Батьківщину та все ще отримують заробітну платню від українських роботодавців в гривнях. Хтось адаптується швидше, майже повністю перейшовши на європейські сервіси та валюту.

Експерти з’ясували, чому українці почали переходити на послуги європейських банків, з якими труднощами зіткнулись при відкритті рахунків та яких сервісів потребують в новій країні перебування.

Досвід відкриття рахунку за кордоном

Більше половини українських біженців мають рахунок в іноземному банку (53%), ще 12% планують його відкрити. 61% опитаних мали труднощі, вперше стикаючись з європейськими банківськими послугами. Серед молоді цей показник значно більший та складає 80%.

Найчастіше респондентів турбувало те, що картку неможливо відкрити миттєво і доводиться чекати на її отримання. Крім того, виникали труднощі при спілкуванні з банківськими працівниками та під час налаштування онлайн-застосунку. На високі тарифи обслуговування та обмежену кількість відділень поскаржилися відносно небагато біженців.

Портрет тих, хто перестав користуватись послугами українських банків:

82% не отримують грошові виплати з України;

79% втратили роботу через війну;

58% орендують житло за власні кошти;

67% користувались послугами ПриватБанку, послугами Монобанку (24%), Ощадбанку (18%), ПУМБу (10%), Райффайзен Банку (8%);

45% не бували раніше за кордоном.

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Портрет тих, хто продовжує користуватись послугами українських банків:

83% отримують зарплатню на українську картку;

90% отримують інформацію про події в Україні через соціальні мережі;

50% мають середній рівень матеріального добробуту;

60% використовують картку для оплати покупок;

23% займають не керівну посаду (офісний працівник, менеджер).

Найчастіше приводом припинити використовувати українську банківську картку є відсутність грошових надходжень на неї. В цьому випадку логічніше та зручніше сплачувати покупки та послуги картою європейського банку в місцевій валюті без конвертації. При цьому значна кількість українців все ще отримують зарплатню на українські картки та не поспішають змінювати банк.

За результатами дослідження Приватбанк втратив найбільшу кількість клієнтів: відтік клієнтів Приватбанку становить — 30%. Але з урахуванням обсягу клієнтів банків до війни і їх відтоку, внаслідок війни, спостерігається найбільша частка втрат для Ощадбанку. Конверсія його втрат становить 71% (до війни 14% опитаних були клієнтами Ощадбанку, з яких будуть продовжувати співпрацю лише 4% респондентів).

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