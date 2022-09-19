Два українські банки відновлюють роботу на деокупованій Харківщині — Finance.ua
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Два українські банки відновлюють роботу на деокупованій Харківщині

Особисті фінанси
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Два українські банки — ПриватБанк та Ощадбанк — відновлюють роботу своїх відділень на звільненх територіях Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ощадбанк

В Ощадбанку запевнили, що до прийому мешканців відділення будуть повністю готові: працюватиме необхідна кількість персоналу та буде завезено достатньо готівки.
Найближчим часом планується відновити роботу низки відділень. Зокрема, у м. Балаклія: орієнтовний час відкриття — 19-20 вересня. Це повноцінне велике відділення, яке дозволить обслуговувати не лише мешканців міста, а й найближчих сіл. А також у смт Шевченкове — до кінця вересня.
Два українські банки відновлюють роботу на деокупованій Харківщині
Крім того, оперативно відновлюється робота банкоматів. Перші транзакції вже пройшли у смт Золочів та м. Дергачі. Ще кілька банкоматів мають відновитися цього місяця: смт Червоний Донець, смт Андріївка та м. Балаклія.
У м. Дергачі, де відділення і банкомати ще не працюють, Ощадбанк запускає послугу «Готівка на касі». Нею можна буде скористатися в торгово-сервісних підприємствах. Загалом 4 термінали.

ПриватБанк

Приват також відкриє кілька відділень, а також відновить роботу мережі банкоматів. Детальніше про міста та адреси, де банк відновить свою роботу, на інфографіці нижче.
Два українські банки відновлюють роботу на деокупованій Харківщині

Довідка Finance.ua:

  • українські захисники вже деокупували чимало населених пунктів Харківщини. Тому тепер пенсії на звільнених територіях будуть виплачені невідкладно. Пересувні відділення почали розвозити пенсії ще з початку минулого тижня (12-13 вересня);
  • зазначається, що наразі проводиться виплата пенсій за квітень, травень та вересень — згідно з відомостями з Пенсійного фонду України;
  • за даними установи, пенсію через Укрпошту наразі можуть отримати тільки її клієнти — люди, які свого часу написали у Пенсійний фонд заяву на її отримання саме в такий спосіб і, відповідно до списків з ПФУ, пенсії і сплачуються.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Finance.ua
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