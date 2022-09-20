В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку — Finance.ua
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В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку

Казна та Політика
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В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку
В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку
В Україні змінять критерії бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.
Про новий законопроєкт розповів депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.
Так, можуть бути заброньовані військовозобов’язані, які працюють:
  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
При цьому такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.
Порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час визначаються Кабінетом Міністрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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