В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку — Finance.ua

В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку Вчора 16:03 — Казна та Політика

В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку

В Україні змінять критерії бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Про новий законопроєкт розповів депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект , що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Так, можуть бути заброньовані військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ;

на підприємствах, в установах і організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

При цьому такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час визначаються Кабінетом Міністрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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