Велика Британія надасть Україні щонайменше £2,3 млрд допомоги у 2023 році – FT — Finance.ua

Велика Британія надасть Україні щонайменше £2,3 млрд допомоги у 2023 році – FT Вчора 12:20 — Казна та Політика

Велика Британія надасть Україні щонайменше £2,3 млрд допомоги у 2023 році – FT

Цього тижня Ліз Трасс під час своєї першої закордонної поїздки у якості премʼєр-міністра Великої Британії повідомить світових лідерів, що країна виділить у наступному році ще щонайменше £2,3 млрд ($2,6 млрд) допомоги Україні через вторгнення росії.

Про це пише Financial Times

Трасс, яка зустрілася з багатьма лідерами під час похорону королеви Єлизавети II в Лондоні в понеділок, прибуде до Нью-Йорка у вівторок, 20 вересня, із зобовʼязанням підтримувати Україну протягом тривалого часу.

Виступаючи перед поїздкою, Трасс пообіцяла народу України, що «Велика Британія й надалі підтримуватиме вас на кожному етапі шляху». Вона повторить це повідомлення у зверненні до Генеральної Асамблеї ООН у середу.

Видання зазначає, що Трасс, яка була міністром закордонних справ в уряді Бориса Джонсона, скористається своїм виступом в ООН, щоб закликати Захід посилити підтримку Києва після нещодавніх успіхів України на полі бою проти росії.

Під час поїздки до Нью-Йорка вона також проведе двосторонні переговори з президентом США Джо Байденом.

Раніше Трасс заявляла, що росія має залишити всю Україну, зокрема і Крим.

Згідно із матеріалом, Велика Британія вже була другим за величиною військовим донором України, виділивши £2,3 млрд у 2022 році.

Країна навчила 27 000 військовослужбовців ЗСУ з 2015 року, надала сотні ракет, пʼять систем ППО, 120 броньованих машин та іншу техніку.

Союзники Трасс заявляють, що минулого тижня було здійснено найбільше комерційне транспортування боєприпасів з часів Другої світової війни. Ще десятки тисяч артилерійських снарядів, подарованих Великою Британією, вирушили на передову в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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