0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Ями на дорогах: майже половину запланованого обсягу ремонту вже виконано

Казна та Політика
39
Ями на дорогах: майже половину запланованого обсягу ремонту вже виконано
Ями на дорогах: майже половину запланованого обсягу ремонту вже виконано
Цього року роботи з ремонту дорожнього покриття були розпочаті рекордно рано. Поступово темпи робіт нарощувались від 4−5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м — наразі.
Про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
«Таких темпів і обсягів робіт ще не було за роки повномасштабної війни. Фактично відновлення дорожнього покриття відбувається із залученням максимальної кількості працівників і необхідної техніки. Це дало можливість провести ремонти вже понад 4,2 млн кв. м доріг. Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня. Загалом плануємо відновити близько 10 млн кв. м дорожнього покриття», — сказав Олексій Кулеба.
Роботи тривають на ключових автошляхах державного значення в усіх областях, з урахуванням погодних умов. На дорогах державного значення працюють близько 200 ремонтних бригад.
Роботи активно ведуться на таких автошляхах як:
  • М-03 Київ — Харків — Довжанський.
  • М-05 Київ — Одеса.
  • М-06 Київ — Чоп.
  • М-11 Львів — Шегині (на м. Краків).
  • М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.
  • М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський та ін.
Над ремонтом доріг працюють близько 1,9 тис. працівників, планується відремонтувати близько 200 тис. кв м дорожнього покриття.
Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що в Україні стартували поточні ремонти автодоріг загального користування. За її словами, зараз виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems