Ями на дорогах: майже половину запланованого обсягу ремонту вже виконано

Цього року роботи з ремонту дорожнього покриття були розпочаті рекордно рано. Поступово темпи робіт нарощувались від 4−5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м — наразі.

Про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Таких темпів і обсягів робіт ще не було за роки повномасштабної війни. Фактично відновлення дорожнього покриття відбувається із залученням максимальної кількості працівників і необхідної техніки. Це дало можливість провести ремонти вже понад 4,2 млн кв. м доріг. Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня. Загалом плануємо відновити близько 10 млн кв. м дорожнього покриття», — сказав Олексій Кулеба.

Роботи тривають на ключових автошляхах державного значення в усіх областях, з урахуванням погодних умов. На дорогах державного значення працюють близько 200 ремонтних бригад.

Роботи активно ведуться на таких автошляхах як:

М-03 Київ — Харків — Довжанський.

М-05 Київ — Одеса.

М-06 Київ — Чоп.

М-11 Львів — Шегині (на м. Краків).

М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський та ін.

Над ремонтом доріг працюють близько 1,9 тис. працівників, планується відремонтувати близько 200 тис. кв м дорожнього покриття.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла , що в Україні стартували поточні ремонти автодоріг загального користування. За її словами, зараз виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.