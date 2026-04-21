Ями на дорогах: майже половину запланованого обсягу ремонту вже виконано

«Таких темпів і обсягів робіт ще не було за роки повномасштабної війни. Фактично відновлення дорожнього покриття відбувається із залученням максимальної кількості працівників і необхідної техніки. Це дало можливість провести ремонти вже понад 4,2 млн кв. м доріг. Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня. Загалом плануємо відновити близько 10 млн кв. м дорожнього покриття», — сказав Олексій Кулеба.
Роботи тривають на ключових автошляхах державного значення в усіх областях, з урахуванням погодних умов. На дорогах державного значення працюють близько 200 ремонтних бригад.
Роботи активно ведуться на таких автошляхах як:
М-03 Київ — Харків — Довжанський.
М-05 Київ — Одеса.
М-06 Київ — Чоп.
М-11 Львів — Шегині (на м. Краків).
М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.
М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський та ін.
Над ремонтом доріг працюють близько 1,9 тис. працівників, планується відремонтувати близько 200 тис. кв м дорожнього покриття.
Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що в Україні стартували поточні ремонти автодоріг загального користування. За її словами, зараз виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.