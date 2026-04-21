0 800 307 555
Для підприємств ОПК почала працювати програма пільгового лізингу

Казна та Політика
Визначені перші три уповноважені лізингодавці
Визначені перші три уповноважені лізингодавці
Національна установа розвитку визначила перші три уповноважені банки, які працюватимуть за програмою пільгового лізингу для підприємств ОПК. Це «Укрексімбанк», ПУМБ, «МТБ Банк».
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
«Визначення перших уповноважених лізингодавців означає, що механізм переходить до практичної реалізації. Лізинг є критично важливим інструментом для українського ОПК, адже забезпечує швидкий доступ до обладнання, дозволяє масштабувати виробництво та посилює спроможність оперативно відповідати на потреби фронту», — зазначила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

Як працює держпідтримка

Підприємства, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК, зможуть залучати фінансовий лізинг під фактично 5% річних.
Решту вартості фінансування компенсує держава.

Як надаватиметься підтримка

Підтримка надаватиметься шляхом здешевлення лізингових платежів через уповноважених банків-лізингодавців, які відповідають встановленим критеріям та впровадили необхідні внутрішні продукти для роботи в межах програми.
Програма передбачає можливість фінансування цілей, пов’язаних із розробкою, виготовленням, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів.
За матеріалами:
Finance.ua
МіноборониКредити
