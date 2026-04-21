Зеленський назвав обсяг інвестицій в оборонку на 2026 рік Сьогодні 19:34 — Казна та Політика

Оборонна промисловість України може виробляти на $60 млрд

Володимир Зеленський заявив, що Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік. Проте оборонний сектор готовий виробляти об’єми на $60 млрд.

Про це Зеленський розповів в ефірі телемарафону.

«Сьогодні $30 млрд вкладаємо в українську оборону — це завдання на 2026 рік. Наша оборонна промисловість уже заявляє про готовність виробляти продукцію на $60 млрд», — зазначив Зеленський.

Потенціал галузі

У січні Міністерство оборони повідомляло, що за підсумками 2025 року підприємства АТ Українська оборонна промисловість суттєво збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки. Загальний показник зріс у півтора раза — зі 122 млрд грн у 2024 році до понад 180 млрд грн у 2025-му.

У Міноборони пояснювали, що різке збільшення обсягів виробництва стало можливим завдяки розширенню виробничих потужностей та зростанню державного замовлення. Протягом року кількість укладених контрактів зросла приблизно на 50%.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.