Де Україні шукати гроші і чи зростуть податки (думка експерта)

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетьман розповів УНІАН, яке значення має скасування вимоги запроваджувати ПДВ для ФОПів для української економіки, які заходи будуть ефективнішими для наповнення бюджету.

З його слів, ті 20 мільярдів гривень, які розраховував зібрати Мінфін від запровадження обов’язкової сплати ПДВ підприємцями з доходом від 4 млн грн, навряд чи б коли-небудь зібрали. Тому що першою думкою у будь-якого ФОПа — з цим шаленим адмініструванням, з блокуванням накладних — буде відкрити ще один ФОП на родичів-друзів.

Але якщо навіть припустити, що цю суму зібрали б, то вона дуже легко заміщується іншими заходами.

Які потенційні заходи допомогли б збільшити надходження бюджету?

Нині триває перезавантаження митниці, і тільки на схемах від митниці ми втрачаємо від 105 до 120 млрд грн щороку. Навіть якщо ми половину схем закриємо, то це вже 60 млрд, і нам не потрібні ніякі ПДВ для ФОПів.

Також на контрафакті щороку втрачається 40 млрд грн. Тож якісна робота БЕБ і податкової дозволить залучити ці 40 мільярдів.

Зарплати в конвертах — взагалі найбільша схема тіньової економіки зараз в Україні: втрати бюджету складають від 200 до 265 млрд грн. Якісна робота служби Держпраці, податкової — і ось додаткові кошти. Тож всі кошти лежать на поверхні.

Скорочення всіх популістичних програм роздачі грошей населенню — Зимові тисячі, виплата 1500 грн для 13 мільйонів людей навесні, Національний кешбек. Лише те, що я перерахував, це вже 40 млрд гривень витрат. Не влаштовуємо «гелікоптерні» роздачі — і зекономили б вже ці 40 млрд на рік. Тож є безліч варіантів.

Кредит ЄС на 90 млрд євро

Як сказав він, по-перше, це не зовсім кредит. Це 90 млрд євро, які будуть надані в рахунок російських заморожених активів, і повертати нам їх доведеться виключно в тому випадку, якщо Росія заплатить нам репарації. Це неймовірна історія, в яку ми навряд чи повіримо, тому ці 90 млрд євро будуть нам безповоротно надані.

«По-друге, через те, що парламент почав голосувати за законопроєкти Ukraine Facility, МВФ та Світового банку, у нас відкрилося інше джерело надходження коштів. Найближчим часом ми отримаємо 4 млрд євро за програмою Ukraine Facility, отримаємо наступний транш МВФ. Також є і інші донори — G7, окремі країни, які дивляться на МВФ" — пише він.

«Тож, якщо парламент був би і далі паралізований, в нас би була катастрофа. У нас, з одного боку, були заблоковані 90 млрд євро від ЄС, а з іншого — всі інші програми. Через те, що парламент прийшов до тями, ми, на щастя, почали отримувати інші кошти з інших джерел, що дозолить протриматися до того часу, поки надійдуть гроші з тих 90 млрд євро» — уточнив експерт.

Тому є сподівання, що парламент і далі буде жваво голосувати за необхідні ініціативи. Це ж не те, що нам міжнародники насаджують якісь злі законопроєкти, а наші відмовляються голосувати. Ці законопроєкти потрібні нам в першу чергу. Це надважливі речі, які посилюють нашу судову систему, які роблять незалежними наші держбанки і готують їх до приватизації, які перезавантажують Державне бюро розслідувань тощо. За них треба голосувати безвідносно до міжнародних партнерів, а додатково за них ще дають кошти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.