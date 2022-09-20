Де шукати роботу в Польщі — Finance.ua

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Де шукати роботу в Польщі

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Де шукати роботу в Польщі
Від 24 лютого польський кордон перетнули близько 6 млн громадян України. З них 1 млн 333 тисячі осіб отримали номери PESEL. Фактично це означає, що приблизно стільки біженців залишилося в Польщі.
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З понад 1,3 млн біженців з України, які отримали номери PESEL, людей працездатного віку нараховується близько 500 тисяч, з них десь 400 тисяч вже знайшли роботу.
Ті, хто ще не встиг цього зробити, можуть скористатися спеціальними ресурсами.
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Так, можна використовувати єдину Центральну базу пропозицій про роботу Ofert Oraca, або спеціальні сайти з пошуку роботи:

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, українські біженці мають платити податки з українських доходів. Нещодавно Мінфін Польщі надав коментар польському ЗМІ money.pl щодо оподаткування доходів українців. У повідомленні йдеться, що «доходи українців від українських роботодавців мають оподатковуватись в Польщі, якщо українець перебуває в Польщі понад 183 дні». У такому разі оподатковуються, зокрема, доходи, що були отримані до досягнення 183 днів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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