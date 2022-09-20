Як зняти готівку на звільнених територіях, де ще не працюють банки — Finance.ua
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Як зняти готівку на звільнених територіях, де ще не працюють банки

Особисті фінанси
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Як зняти готівку на звільнених територіях, де ще не працюють банки
Як зняти готівку на звільнених територіях, де ще не працюють банки
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило інструкцію для мешканців деокупованих територій щодо того, як зняти готівку з картки там, поки не працюють банківські відділення та банкомати.
«На деокупованих територіях (ДОТ) України продовжують відновлюватись усі сфери життєдіяльності. Однак на це потрібен час. Скажімо, не всюди налагоджене електропостачання та поновлений зв’язок. Тому не скрізь поки що працює банківська система: банківські відділення та банкомати. Зняти гроші, що надходять на картку (пенсії, соціальну допомогу тощо), в таких умовах непросто. Втім, це можливо», — запевнили у Міністерстві.
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Для мешканців ДОТ, які отримують пенсійні виплати або соцдопомогу на картку, Мінреінтеграції підготувало інструкцію.
Як зняти готівку на звільнених територіях, де ще не працюють банки
Щоб зняти кошти зі своїх рахунків, можна скористатись кількома інструментами. Зокрема, на касі супермаркету, аптеки, АЗС під час оплати покупки, або скористатися сервісами Укрпошти. Також є можливість зняти кошти через POS-термінали на Укрпошті.
Як зняти готівку на звільнених територіях, де ще не працюють банки

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За матеріалами:
Укрінформ
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