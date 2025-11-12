День финансов: налог на прибыль для банков, рекордные выплаты «Нацкешбэка», аудит «Энергоатома» Сегодня 17:45

Среда, 12 ноября. Кличко призывает снизить мобилизационный возраст, а МВФ потребовал от Украины сократить теневую экономику и льготы для предпринимателей.

Налог на прибыль для банков

Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 14097, который предусматривает введение 50% ставки налога на прибыль для банков в 2026 году. Согласно законопроекту эта норма не изменилась по сравнению с первым чтением.

В то же время, при проработке законопроекта ко второму чтению были учтены новые предложения

Августовские выплаты «Нацкешбэка»

Украинцы, участвующие в программе «Национальный кешбэк», начали получать выплаты за август 2025 года. В ближайшие дни ее участники получат 509 млн грн. Это рекордная компенсация с начала действия программы. С начала 2025 года в рамках Национального кешбэка украинцам уже выплачено около 4 млрд грн.

Переговоры с МВФ

Международный валютный фонд выражает обеспокоенность рядом бюджетных решений Украины на фоне переговоров касательно новой четырехлетней кредитной программы. Так, у МВФ имеются замечания к налоговым льготам, в частности для предпринимателей и перерабатывающей промышленности. Кроме того, в МВФ обратили внимание на предложение ввести бесплатный проезд в поездах на расстояние до 3 тысяч километров.

«Проблемы с человеческими ресурсами»

Мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить предельный возраст для призыва, поскольку Украина столкнулась с острой нехваткой военнослужащих.

«У нас большие проблемы с солдатами — с человеческими ресурсами» , — , — заявил Кличко в интервью Axel Springer Global Reporters Network, добавив, что большое количество мужчин убегает в Европу.

По его словам, мобилизационный возраст можно было бы уменьшить до 23 или 22 лет.

Польша отбирает статус беженцев

В последние годы польские власти отменили международную защиту нескольким сотням иностранцев. Самую большую группу иностранцев, лишившихся статуса беженца, составили россияне. Далее следуют украинцы и белорусы. Наиболее распространенными причинами лишения иностранцев дополнительной защиты стали ситуации, когда обстоятельства, при которых он был предоставлен, перестали существовать или изменились таким образом, что защита больше не требуется.

Аудит «Энергоатома»

Министерство экономики вместе с партнерами стран G7 в течение недели подаст на рассмотрение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО НАЭК «Энергоатом». Уже начата работа со списками возможных кандидатов, а советник для этого процесса избран.

Параллельно Государственная аудиторская служба приступила к всесторонней проверке деятельности «Энергоатома» после обнародованных НАБУ фактов. Аудит закупок продлится до 15 рабочих дней.

Цены на такси

Эксперты прогнозируют, что цены на бензин в Украине могут вырасти на 4 гривны до конца 2025 года. На первый взгляд это должно повлиять на стоимость поездок, однако специалисты считают , что подорожание горючего не станет главным фактором роста тарифов на такси. Настоящей угрозой для рынка такси являются дефицит кадров и перебои с транспортом зимой.

Доллар во время президентства Трампа

Исполнительный директор лондонской компании по управлению активами Eurizon считает , что курс доллара упадет еще на 13,5% к концу президентства Дональда Трампа. Это в дополнение к 7% падению в 2025 году, которое поставило доллар на путь худшего года за последние 8 лет.

Вакансии по техническим и рабочим профессиям

На рынке труда все острее ощущается нехватка специалистов технических и рабочих профессий. На Work.ua сейчас размещено около 10 000 технических вакансий. В то же время количество активных кандидатов-мужчин снизилось на 27% по сравнению с концом 2022 года. Средняя зарплата в этой сфере составляет около 33 000 грн — это более чем на треть выше средней по стране, которая сейчас равняется 26 000 грн.

Отметим, что на рынке труда Германии есть спрос на работу, не требующую специальной подготовки. Это так называемые unskilled позиции. Самые распространенные варианты: складские работники (Lagerhelfer), упаковщики (Verpacker), уборочный персонал и клининг.

Цены на аренду жилья

По данным Dim. Ria , в октябре рынок аренды жилья оставался стабильным по ценам, однако спрос на квартиры продолжал снижаться, а предложение новых объявлений росло неравномерно по регионам. Самые дорогие (по средней стоимости) однокомнатные квартиры предлагают в Закарпатской области — 20,5 тыс. грн в месяц.

В то же время, мировая арендная недвижимость 2025 года продолжает устанавливать новые рекорды, и это особенно заметно в крупнейших мегаполисах. Американские гиганты — Нью-Йорк, Бостон и Сан-Франциско — удерживают лидерство по цене аренды жилья.

