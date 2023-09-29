День финансов: Нацбанк изменил срок обмена старых монет, а в ЕС продлили временную защиту для украинцев — Finance.ua

День финансов: Нацбанк изменил срок обмена старых монет, а в ЕС продлили временную защиту для украинцев Сегодня 17:40

Пятница, 29 сентября. Совет ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины, а в Минэкономики рассказали, как планируют вернуть экономику на довоенный уровень.

Время еще есть. Национальный банк Национальный банк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца. Так, монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще три месяца после его прекращения или отмены.

Временная защита для украинцев в ЕС. Совет ЕС на уровне министров внутренних дел Совет ЕС на уровне министров внутренних дел договорился продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.

Дополнительные 10 млрд в год. Комитет ВР по вопросам финансов утвердил в первом чтении доработанный законопроект, предусматривающий введение в Украине двойного налогообложения доходов банков. Комитет ВР по вопросам финансов утвердил в первом чтении доработанный законопроект, предусматривающий введение в Украине двойного налогообложения доходов банков. По предложению НБУ вводится двойная ставка налога на прибыль (вместо 18% будет 36%). Фискальный эффект ожидается 10 млрд грн в год.

Сертификаты на приобретение нового жилья. По программе «єВідновлення» у украинцев, чье жилье было разрушено из-за российской агрессии, уже отражаются жилищные сертификаты в «Дія». С ноября их По программе «єВідновлення» у украинцев, чье жилье было разрушено из-за российской агрессии, уже отражаются жилищные сертификаты в «Дія». С ноября их можно использовать для покупки нового дома. Всего украинцы уже подали 3685 заявлений о разрушенном имуществе, чтобы получить компенсацию.

Сколько государство компенсирует за электричество? Чтобы получить субсидию, необходимо соответствовать нормам, в пределах которых предоставляется льгота на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии. Всего различают Чтобы получить субсидию, необходимо соответствовать нормам, в пределах которых предоставляется льгота на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии. Всего различают пять видов норм

В Киеве выросла средняя зарплата. В настоящее время В настоящее время средний показатель составляет 20 тыс. грн. Больше всего сейчас в Киеве зарабатывают военнослужащие и работники IT-сферы (до 70 тыс. грн). Самую низкую заработную плату по предложениям для Киева получают руководители кружка (6700), вахтеры (7 тыс.), санитарки и уборщики (11 тыс.).

Экономику планируют вернуть на довоенный уровень. Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев считает, что вернуть экономику страны к довоенному уровню и даже нарастить показатели можно за 4 года. Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев считает, что вернуть экономику страны к довоенному уровню и даже нарастить показатели можно за 4 года. Ключевыми условиями для этого будут вступление Украины в ЕС и НАТО, а также возвращение беженцев домой.

€81 миллиард помощи от ЕС. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с начала полномасштабной агрессии россии предоставил Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с начала полномасштабной агрессии россии предоставил Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь на сумму 81 миллиард евро . российская война против Украины доказала огромную необходимость для Европы адаптироваться к более опасной и быстро меняющейся геостратегической и геополитической среде.

Рынок земли во время войны. Рынок сельхозземель в Украине возобновил рост по количеству сделок и площади. Рынок сельхозземель в Украине возобновил рост по количеству сделок и площади. Средневзвешенная цена при покупке сельскохозяйственной земли в августе 2023 несколько снизилась и составила 38,34 тыс. грн/га против 38,7 тыс. грн/га в июле.

Неправомерная «єПідтримка». Более 4,7 млн ​​украинцев, потерявших доходы во время войны, получили средства по программе «єПідтримка» (6,5 тыс. гривен). В то же время 60 тыс. украинцев получили по 6,5 тыс. грн, не имея на это оснований. Почти четверть таких — 14,5 тыс. «бюджетников» Более 4,7 млн ​​украинцев, потерявших доходы во время войны, получили средства по программе «єПідтримка» (6,5 тыс. гривен). В то же время 60 тыс. украинцев получили по 6,5 тыс. грн, не имея на это оснований. Почти четверть таких — 14,5 тыс. «бюджетников» уже вернули средства в государственный бюджет.

Причины увеличения госдолга. В августе 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 36,96 млрд грн, и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,01 млрд дол. США. В августе 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 36,96 млрд грн, и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,01 млрд дол. США. В Минфине объясняют , что увеличил в августе госдолг Украины на 37 млрд грн транш от ЕС.

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