День финансов: международные резервы, закон о получении 50 млрд долларов, инвестиции в Украине объемом более 1 млрд евро — Finance.ua

День финансов: международные резервы, закон о получении 50 млрд долларов, инвестиции в Украине объемом более 1 млрд евро Сегодня 17:35

В четверг, 5 декабря, Finance.ua в новом материале расскажет о том, как позаботиться о своем автомобиле и на чем стоит сосредоточить внимание, в какую сумму это обойдется.

Интернациональные резервы. По состоянию на 1 декабря 2024 г. международные резервы Украины По состоянию на 1 декабря 2024 г. международные резервы Украины составляли $39,92 млрд. В ноябре они выросли на 9,1%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

Закон об условиях получения 50 млрд долларов от российских активов. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал закон № 12 232 об условиях получения Украиной от стран «Большой семерки» кредита на 50 млрд долларов. Украина вернет эти средства только в случае получения репараций от россии.

Покроет ли Украина потребность во внешнем финансировании на 2024 год.

Инвестиции в Украине объемом более 1 млрд евро. Партнеры Партнеры одобрили инвестиции в Украине на сумму 1,3 млрд евро от ЕБРР для развития инфраструктуры и энергетики. Зеленский также сообщил о координации работы правительства по отопительному сезону и прифронтовым регионам.

НБУ ожидает роста украинского ВВП. Национальный банк Украины прогнозирует рост украинской экономики в 2025 году на 4,3% по сравнению с 4% по Национальный банк Украины прогнозирует рост украинской экономики в 2025 году на 4,3% по сравнению с 4% по результатам текущего года. Ожидания инфляции на следующий год находятся на уровне 7% против 10%+ в текущем.

Также НБУ сообщил, почему ожидает роста спроса на валюту в конце года.

Курс доллара в конце 2024 года и через год. Эксперты семи неправительственных аналитических центров прогнозируют рост курса доллара в конце 2024 года до 42,2 грн. Среднее Эксперты семи неправительственных аналитических центров прогнозируют рост курса доллара в конце 2024 года до 42,2 грн. Среднее значение прогноза на декабрь 2025 составляет 45,7 грн/доллар.

Также свой прогноз дал наш эксперт:

обанкротился первый банк с начала года. Правление Национального банка Украины В УкраинеПравление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Коммерческий Инвестиционный Банк» (далее — АО «КомИнвестБанк») к категории неплатежеспособных.

Подборка перспективных стажировок декабря. Эксперты robota.ua подготовили подборку Эксперты robota.ua подготовили подборку вакансий для тех, кто не имеет опыта, но хочет его получить, ведь начинать карьеру студентам и кандидатам без опыта или с минимальным непросто.

Штрафы ТЦК в «Резерв+» можно будет оплатить даже за границей. Украинцы, находящиеся за границей и нарушившие правила военного учета, смогут заплатить штрафы через приложение «Резерв+», если ВРУ примет законопроект № 12 093. Об этом Украинцы, находящиеся за границей и нарушившие правила военного учета, смогут заплатить штрафы через приложение «Резерв+», если ВРУ примет законопроект № 12 093. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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