День финансов, легализация электронных денег, европейские нормы автострахования, новые правила воинского учета — Finance.ua

День финансов, легализация электронных денег, европейские нормы автострахования, новые правила воинского учета Сегодня 17:50

В пятницу, 13 января, о деньгах реальных и цифровых.

Рада легализовала е-деньги. Парламент поддержал во втором чтении законопроект № 4366 «О налогообложении платежных систем». Законопроект Парламент поддержал во втором чтении законопроект № 4366 «О налогообложении платежных систем». Законопроект легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к банковским. Ими можно будет платить налоги и коммунальные услуги.

Также Рада упростила регистрацию физлиц в реестре налогоплательщиков.

Самая распространенная купюра в Украине. Из-за войны в течение 2022 года сумма наличных денег в обращении существенно колебалась — происходил как ее рост, так и сокращение. В наличном обращении сейчас больше всего Из-за войны в течение 2022 года сумма наличных денег в обращении существенно колебалась — происходил как ее рост, так и сокращение. В наличном обращении сейчас больше всего находится банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего — банкнот номиналом 10 гривен.

Европейские нормы автострахования. Депутаты поддержали за основу Депутаты поддержали за основу реформу системы автострахования , которая должна начаться в стране в 2023 году. Так, в Украине планируется увеличить страховые выплаты, сделать новый порядок их расчета, а также ввести свободное ценообразование на полисы ОСАГО.

Реформа пассажирских перевозок. Сегодня в стране заработали изменения на рынке Сегодня в стране заработали изменения на рынке пассажирских перевозок , которые создают условия для повышения конкуренции перевозчиков и вводят требования к транспорту для перевозки маломобильных групп населения.

Новые правила воинского учета. С начала года в Украине вступил в силу новый порядок С начала года в Украине вступил в силу новый порядок постановки на воинский учет . Теперь призывникам нужно становиться на учет с 16, а не с 17 лет. Еще одно новшество — военнообязанных будут принимать на работу или обучение только после подтверждения пребывания на учете.

Потепление особо не поможет... В Yasno говорят, что В Yasno говорят, что потепление будет способствовать ослаблению ограничений поставок электроэнергии, но несущественно, потому что дефицит генерации сохраняется. Для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов.

Кстати, названы первые города, где будут восстанавливать уничтоженное россиянами жилье. Так, в рамках платформы United24 будут построены жилые дома в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузова и Мила Киевской области. На этой неделе правительство направило первые 465 млн грн, чтобы начать восстановление уже сейчас.

По словам министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, в «Дію» уже поступило более 316 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе. В общей сложности более 2,4 млн украинцев проживают в поврежденном в результате агрессии россии жилье.

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