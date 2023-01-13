Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима: Рада ухвалила законопроєкт — Finance.ua

Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима: Рада ухвалила законопроєкт Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє сплачувати податки та комуналку електронними грошима.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Податки та комуналку дозволять сплачувати електронними грошима. Рада прийняла відповідний законопроєкт, який вносить зміни у Податковий кодекс (№ 4366)», — написав Гончаренко.

Нардеп зауважив, що це допоможе легалізувати електронні гроші та надасть можливість сплачувати ними податки та комунальні послуги.

Відповідно до пояснювальної записки, документом передбачається можливість сплати податків і зборів електронними грошима, можливість здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) з використанням електронних грошей платниками єдиного податку першої-третьої групи.

При цьому вимоги щодо можливості відкриття та ведення рахунків поширюються виключно на клієнтів, які стали на облік у контролюючих органах.

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Як додав народний депутат, перший заступник голови Комітету Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, у документі «багато позитивних новацій для розвитку cashless-розрахунків в Україні». Зокрема, Рада прирівняла рахунки електронних гаманців до рахунків банків.

Водночас, нардеп повідомив, що новації запровадять вже після завершення війни.

«На час війни обіг електронних грошей обмежений в Україні, так що це вже після нашої перемоги. І не плутайте крипту та електроні гроші! Це зовсім різні речі», — наголосив Железняк.

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Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов також прокоментував цей документ.

«Електронні гаманці прирівняні до банківських рахунків. Ними можна буде сплачувати податки та комунальні послуги. Це дуже потрібне нововведення для розвитку cashless в Україні. Для тих, хто не дуже обізнаний: електронні гроші — це аналог звичайних (фіатних) грошей, але вони знаходяться не на банківських рахунках, а в електронних гаманцях. Тобто це не традиційні гроші, а їх цифрові аналоги, на які обмінюються гроші, до яких ми звикли. Це для того, щоб надалі ними було легше користуватись: пересилати, сплачувати за товари та послуги тощо. Такі сервіси набули величезної популярності в усьому світі. Вони розширюють фінансову інклюзію, роблять грошові перекази суттєво дешевшими, знижують корупційні ризики тощо. Це один з ключових напрямів розвитку фінансового сектора», — каже Наумов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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