ВР спростила реєстрацію фізосіб у реєстрі платників податків — Finance.ua

ВР спростила реєстрацію фізосіб у реєстрі платників податків Сьогодні 16:51 — Особисті фінанси

ВР спростила реєстрацію фізосіб у реєстрі платників податків

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 4366 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг), який може суттєво спростити реєстрацію фізичних осіб у реєстрі платників податків.

Чинна редакція Податкового кодексу передбачає, що фізична особа-платник податків (як резидент, так і не резидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи — платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу.

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При цьому фізична особа — платник податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати відповідному контролюючому органу повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером паспорта, а також пред’явити паспорт.

Що зміниться?

Закон же пропонує доповнити статтю 70 Податкового кодексу новим абзацом такого змісту: «Облікова картка фізичної особи — платника податків може бути подана(відповідному контролюючому органу, тобто податковій) в електронній формі засобами електронних комунікацій з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, електронного документообігу, надання публічних (електронних публічних) послуг».

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