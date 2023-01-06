У «Дії» відтепер можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру — Finance.ua

У «Дії» відтепер можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру
У застосунку «Дія» зʼявилася можливість отримати витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР).
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Навіщо цей документ? Витяг з ЄДР підтверджує володіння бізнесом, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний, наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.
Раніше витяг отримували офлайн у реєстратора, нотаріуса чи в ЦНАПах. Потрібно було сплатити адмінзбір та чекати добу.
Терміни та вартість. Відтепер на порталі «Дія» цей документ можна отримати за кілька хвилин. Він коштуватиме 100 гривень замість 130.
Також у застосунку «Дія» знов можна отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує право власності на квартиру, будинок або земельну ділянку.
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