Як призначення належного користувача впливає на обмін першого посвідчення водія — Finance.ua

Як призначення належного користувача впливає на обмін першого посвідчення водія Сьогодні 18:18 — Особисті фінанси

Як призначення належного користувача впливає на обмін першого посвідчення водія

Упродовж перших двох років із моменту отримання посвідчення водія дозволено не більше двох порушень правил дорожнього руху. Якщо порушень більше, то доведеться повторно складати і теоретичний, і практичний іспити.

Про це нагадує Головний сервісний центр МВС.

«Часто новоспечені водії передають свої автівки у тимчасове користування друзям, рідним чи знайомим. А через 2 роки, коли настає час обміну 2-річного посвідчення на постійне, виявляється, що у його власника більш як два порушення ПДР. Причина проста: штрафи, зафіксовані в автоматичному режимі, нараховуються не на водія, а на власника авто», — пояснюють у МВС.

Щоб чужі штрафи не вплинули на вашу водійську історію, потрібно призначити належного користувача авто. Це офіційно закріплює у реєстрі, хто саме керує машиною, і саме ця особа отримуватиме штрафи за порушення ПДР.

Призначити належного користувача можна:

офлайн у будь-якому сервісному центрі МВС;

онлайн у Кабінеті водія або застосунку Дія.

У власника авто має бути електронне свідоцтво про реєстрацію, а у водія — посвідчення відповідної категорії, а також ID-картка або закордонний паспорт, відображені в Дії.

Як призначити користувача

Авторизуйтеся в Кабінеті водія або Дії. Власник авто створює запит на шеринг (QR-код або посилання). Водій сканує код або переходить за посиланням і підтверджує запит. У належного користувача з’являється електронне свідоцтво про реєстрацію.

Нагадаємо, з 20 вересня 2022 року водії можуть призначати належного користувача транспортного засобу і скасувати таке призначення. Належний користувач — це фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. На один транспортний засіб може бути призначений лише один належний користувач.

За порушення правил дорожнього руху відповідальність має нести не власник авто, а той, хто перебував за кермом. Це стосується і штрафів. Це означає, що коли засобами автоматичної фіксації буде встановлено перевищення швидкості, за це відповідатиме саме власник цього транспортного засобу.

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