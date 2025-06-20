Як призначення належного користувача впливає на обмін першого посвідчення водія — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як призначення належного користувача впливає на обмін першого посвідчення водія

Особисті фінанси
17
Як призначення належного користувача впливає на обмін першого посвідчення водія
Як призначення належного користувача впливає на обмін першого посвідчення водія
Упродовж перших двох років із моменту отримання посвідчення водія дозволено не більше двох порушень правил дорожнього руху. Якщо порушень більше, то доведеться повторно складати і теоретичний, і практичний іспити.
Про це нагадує Головний сервісний центр МВС.
«Часто новоспечені водії передають свої автівки у тимчасове користування друзям, рідним чи знайомим. А через 2 роки, коли настає час обміну 2-річного посвідчення на постійне, виявляється, що у його власника більш як два порушення ПДР. Причина проста: штрафи, зафіксовані в автоматичному режимі, нараховуються не на водія, а на власника авто», — пояснюють у МВС.
Щоб чужі штрафи не вплинули на вашу водійську історію, потрібно призначити належного користувача авто. Це офіційно закріплює у реєстрі, хто саме керує машиною, і саме ця особа отримуватиме штрафи за порушення ПДР.
Призначити належного користувача можна:
  • офлайн у будь-якому сервісному центрі МВС;
  • онлайн у Кабінеті водія або застосунку Дія.
У власника авто має бути електронне свідоцтво про реєстрацію, а у водія — посвідчення відповідної категорії, а також ID-картка або закордонний паспорт, відображені в Дії.

Як призначити користувача

  1. Авторизуйтеся в Кабінеті водія або Дії.
  2. Власник авто створює запит на шеринг (QR-код або посилання).
  3. Водій сканує код або переходить за посиланням і підтверджує запит.
  4. У належного користувача з’являється електронне свідоцтво про реєстрацію.
Нагадаємо, з 20 вересня 2022 року водії можуть призначати належного користувача транспортного засобу і скасувати таке призначення. Належний користувач — це фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. На один транспортний засіб може бути призначений лише один належний користувач.
За порушення правил дорожнього руху відповідальність має нести не власник авто, а той, хто перебував за кермом. Це стосується і штрафів. Це означає, що коли засобами автоматичної фіксації буде встановлено перевищення швидкості, за це відповідатиме саме власник цього транспортного засобу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems