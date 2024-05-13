Bloomberg: прямые иностранные инвестиции в Китай упали более чем на 50% — Finance.ua

Bloomberg: прямые иностранные инвестиции в Китай упали более чем на 50% Сегодня 05:46 — Мир

Bloomberg: прямые иностранные инвестиции в Китай упали более чем на 50%

Несмотря на то, что Пекин активно ищет средства для своей экономики за рубежом, в первом квартале этого года прямые иностранцы инвестиции в Китай упали на 56%.

Об этом пишет Bloomberg.

В издании отметили, что обязательства Китая по поводу прямых инвестиций в его платежном балансе составили 10,3 миллиарда долларов за первые три месяца года. Этот показатель на 56% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Данные также показали, что профицит текущего счета упал до самого низкого уровня с начала пандемии из-за менее активного сальдо в торговле товарами и постоянного дефицита в сфере услуг.

В первом квартале 2024 года США обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии с объемом торговли в 63 миллиарда евро, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 млрд евро.

УНН По материалам:

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