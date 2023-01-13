«Укрпошта» знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії — Finance.ua

«Укрпошта» знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії Сьогодні 12:19 — Особисті фінанси

«Укрпошта» знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії

«Укрпошта» знизила тарифи на доставку до Литви, Латвії, Естонії до −45%. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

В компанії кажуть, що прагнуть зробити максимально доступними відправлення до країн із найбільшою кількістю українських переселенців.

У рамках співпраці «Укрпошти» з поштовими операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвія) та Omniva (Естонія) було знижено тарифи на відправку дрібних пакетів на 25%-35% залежно від ваги, та посилок на 35%-45%.

Ціни:

відправити посилку вагою до 250 г коштуватиме $5,73,

1 кг — від $11,

а вагою 5 кг — від $21.

Оформити відправлення можна у поштових відділеннях «Укрпошти» та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку «Укрпошти».

Оформлюючи відправлення онлайн, кожен клієнт додатково отримує знижку — 3%. Для постійних відправників та корпоративних клієнтів діють накопичувальні знижки.

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