«Укрпошта» знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії — Finance.ua
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«Укрпошта» знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії

Особисті фінанси
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«Укрпошта» знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії
«Укрпошта» знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії
«Укрпошта» знизила тарифи на доставку до Литви, Латвії, Естонії до −45%. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
В компанії кажуть, що прагнуть зробити максимально доступними відправлення до країн із найбільшою кількістю українських переселенців.
У рамках співпраці «Укрпошти» з поштовими операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвія) та Omniva (Естонія) було знижено тарифи на відправку дрібних пакетів на 25%-35% залежно від ваги, та посилок на 35%-45%.
Ціни:
  • відправити посилку вагою до 250 г коштуватиме $5,73,
  • 1 кг — від $11,
  • а вагою 5 кг — від $21.
«Укрпошта» знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії
Оформити відправлення можна у поштових відділеннях «Укрпошти» та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку «Укрпошти».
Оформлюючи відправлення онлайн, кожен клієнт додатково отримує знижку — 3%. Для постійних відправників та корпоративних клієнтів діють накопичувальні знижки.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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