WhatsApp получил обновление — что изменилось Сегодня 02:44 — Технологии&Авто

WhatsApp получил обновление — что изменилось

WhatsApp обновил мобильное приложение. Мессенджер получил более оптимизированный вид, а также новый «темный режим».

Об этом пишет TechCrunch

«WhatsApp анонсировал обновление своего мобильного приложения. Оно охватывает новый дизайн, а также более темный режим», — говорится в сообщении.

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Что изменилось:

Dark mode — стал на один оттенок темнее для уменьшения напряжения глаз в условиях слабого освещения.

На IOS появился новый упрощенный интерфейс для передачи фото и видео.

Изменения в расположении навигационной панели для пользователей Android. Панель переместилась из верхней части программы в нижнюю.

WhatsApp также обновил иконки до округлого контурного стиля и фоновый дизайн чатов.

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