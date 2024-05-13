WhatsApp получил обновление — что изменилось
WhatsApp обновил мобильное приложение. Мессенджер получил более оптимизированный вид, а также новый «темный режим».
Об этом пишет TechCrunch.
«WhatsApp анонсировал обновление своего мобильного приложения. Оно охватывает новый дизайн, а также более темный режим», — говорится в сообщении.
Что изменилось:
- Dark mode — стал на один оттенок темнее для уменьшения напряжения глаз в условиях слабого освещения.
- На IOS появился новый упрощенный интерфейс для передачи фото и видео.
- Изменения в расположении навигационной панели для пользователей Android. Панель переместилась из верхней части программы в нижнюю.
WhatsApp также обновил иконки до округлого контурного стиля и фоновый дизайн чатов.
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