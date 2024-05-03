WhatsApp запускает новый инструмент для планирования событий в группах — Finance.ua
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WhatsApp запускает новый инструмент для планирования событий в группах

Технологии&Авто
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WhatsApp запускает новый инструмент для планирования событий в группах
WhatsApp запускает новый инструмент для планирования событий в группах
WhatsApp вводит новую функцию «События», чтобы участники группы могли создавать и приглашать на различные мероприятия — от дней рождения до рабочих встреч.
Об этом сообщает The Verge.
Новые события WhatsApp закрепляются на информационной странице группы, а также получают свою тему группового чата, чтобы каждый мог это видеть.
WhatsApp запускает новый инструмент для планирования событий в группах
WhatsApp дополнительно добавляет возможность отвечать в «Группы объявлений», чтобы участники могли добавлять комментарии и отзывы для администратора. Он также сводит к минимуму ответы и отключает звук в чате, чтобы люди могли читать и участвовать в обсуждении, не засыпая других уведомлениями.
Функция событий сначала появится для групп в сообществах WhatsApp, а затем для всех групп в течение следующих месяцев.
Сообщества WhatsApp — это функция чата Slack или Discord, которая имеет собственные потоки сообщений, администраторов групп и функции объявлений. Он также использует возможности WhatsApp для видеозвонков с 32 лицами, которые приглашают пользователей подключиться вместо того, чтобы звонить всем.
По материалам:
Speka
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