WhatsApp запускает новый инструмент для планирования событий в группах — Finance.ua

WhatsApp запускает новый инструмент для планирования событий в группах 03.05.2024, 02:12 — Технологии&Авто

WhatsApp запускает новый инструмент для планирования событий в группах

WhatsApp вводит новую функцию «События», чтобы участники группы могли создавать и приглашать на различные мероприятия — от дней рождения до рабочих встреч.

Об этом сообщает The Verge.

Новые события WhatsApp закрепляются на информационной странице группы, а также получают свою тему группового чата, чтобы каждый мог это видеть.

WhatsApp дополнительно добавляет возможность отвечать в «Группы объявлений», чтобы участники могли добавлять комментарии и отзывы для администратора. Он также сводит к минимуму ответы и отключает звук в чате, чтобы люди могли читать и участвовать в обсуждении, не засыпая других уведомлениями.

Функция событий сначала появится для групп в сообществах WhatsApp, а затем для всех групп в течение следующих месяцев.

Сообщества WhatsApp — это функция чата Slack или Discord, которая имеет собственные потоки сообщений, администраторов групп и функции объявлений. Он также использует возможности WhatsApp для видеозвонков с 32 лицами, которые приглашают пользователей подключиться вместо того, чтобы звонить всем.

Speka По материалам:

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