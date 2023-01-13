В Україні запрацювала реформа пасажирських перевезень: що передбачає — Finance.ua
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В Україні запрацювала реформа пасажирських перевезень: що передбачає

Особисті фінанси
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В Україні запрацювала реформа пасажирських перевезень: що передбачає
В Україні запрацювала реформа пасажирських перевезень: що передбачає
З 13 січня в Україні запрацювали зміни на ринку пасажирських перевезень, які створюють умови для підвищення конкуренції перевізників та запроваджують вимоги до транспорту для перевезення маломобільних груп населення.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
Що змінилося? Досі підприємець чи підприємство, яке роками працювало на маршруті, могло постійно продовжувати собі дозвіл. Зі вступом змін в силу право працювати на міжобласних маршрутах перевізники будуть доводити на конкурсах кожні 5 років.
В Україні запрацювала реформа пасажирських перевезень: що передбачає
«Скасування можливості продовжувати термін дії дозволу ставить усіх претендентів на маршрут в рівні умови. Тож новому перевізнику зайти на лінію стане більш реально», — пояснив Найєм.
Зазначається, що на міжобласний маршрут можуть виїхати будь-які перевізники, які виконують умови конкурсу. Відтак, на лінії буде працювати не один переможець, а всі, кому це вигідно і хто готовий надавати відповідні послуги та сервіси.
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Серед змін також запроваджуються вимоги до транспорту для забезпечення перевезень маломобільних груп населення. З безпекових міркувань діятиме бальна система оцінки перевізника на порушення правил дорожнього руху.
Крім того, для участі в конкурсі на маршрути весь пакет документів прийматиметься в електронній формі, а обсяг документів також зменшено.
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За матеріалами:
Finance.ua
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