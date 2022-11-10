Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС — Finance.ua
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Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС

Казна та Політика
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Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
Європейський парламент схвалив угоди Євросоюзу з Україною та Молдовою щодо спрощення транскордонного перевезення вантажів.
Про це йдеться у заяві на сайті парламенту.
Дві нові угоди про автомобільний транспорт є частиною відповіді ЄС на збої в транспортних секторах України та Молдови, спричинені вторгненням росії в Україну.
«Оскільки український повітряний простір був закритий для цивільних перевезень, а морський експорт сильно обмежений, Україні необхідно знайти альтернативні шляхи автомобільного транспорту для експорту своїх запасів зерна, палива, продуктів харчування та інших відповідних товарів. Так само страждає Молдова, яка потребує альтернативних транзитних маршрутів через ЄС і допомоги в транзиті українських товарів через свою територію», — йдеться у заяві.
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Угоди замінять існуючі двосторонні транспортні угоди з країнами ЄС. Вони тимчасово полегшують автомобільні вантажні перевезення, дозволяючи перевізникам України, Молдови та ЄС здійснювати транзит через територію одна одної та працювати між ними без відповідних дозволів.
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Крім того, угода між Україною та ЄС дозволить українським водіям продовжувати використовувати наявні українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС без необхідності мати міжнародне посвідчення водія.
Обидві угоди тимчасово діють з 29 червня 2022 року. Після рішення парламенту угоди також потребують офіційного затвердження Радою ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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