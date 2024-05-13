«Дію» свяжут с mObywatel: беженцы в Польше смогут получить новые услуги — Finance.ua
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«Дію» свяжут с mObywatel: беженцы в Польше смогут получить новые услуги

Технологии&Авто
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«Дію» свяжут с mObywatel: беженцы в Польше смогут получить новые услуги
«Дію» свяжут с mObywatel: беженцы в Польше смогут получить новые услуги
Польша активно сотрудничает с Украиной в сфере предоставления цифровых услуг.
Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровизации в новом правительстве Дональда Туска Кшиштоф Гавковский в интервью Экономической правде.
Одним из направлений сотрудничества, вошедших в подписанный меморандум с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, является размещение в Польше дата-центров украинских ведомств.
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При этом издание отметило, что Гавковский не сказал, какие реестры будут храниться в Польше. Между тем, в Минцифры отметили, что там функционирует дата-центр Государственной налоговой службы Украины, который соседнее государство построило на льготных условиях. Также на территории Польши есть резервный центр обработки данных размещения систем Министерства юстиции Украины.
Кроме того, принесло плоды украинско-польское сотрудничество по согласованию работы приложений «Дія» и mObywatel. Благодаря «Дії» украинцы имеют автоматическое подтверждение легальности пребывания в Польше. Она также увеличивает возможность их передвижения по Европейскому Союзу, поскольку признается во всех странах блока.
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К тому же, в мае вступят в силу изменения в законодательство Евросоюза относительно eIDAS (электронная идентификация и доверительные услуги), что сможет вывести польско-украинское сотрудничество в этом сегменте на новый уровень.
Польское министерство, как и украинское, несколько лет работает над своим приложением. В частности, в июле 2023 года вышел mObywatel 2.0, который приравнял польский Digital ID к пластиковым картам. «єДокумент» у «Дія» имеет такую ​​же силу в Украине. Таким образом, «Дія» и mObywatel можно воспринимать как брата и сестру.
По материалам:
expert.in.ua
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