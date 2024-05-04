Несколько кликов в «Дія»: как воспользоваться шерингом документов — Finance.ua

Несколько кликов в «Дія»: как воспользоваться шерингом документов Сегодня 17:08 — Личные финансы

Несколько кликов в «Дія»: как воспользоваться шерингом документов, Фото: diia.gov.ua

В приложении «Дія» запустили сервис шеринга , позволяющий посылать электронные копии документов сразу в систему заведения.

Об этом сообщили в «Дія».

Никакой мороки с ксероксами, сканерами или фото физических документов на телефоне. Несколько кликов в «Дія» — и копия отправлена. Очень удобно, особенно, если документ не с вами, а его копия нужна именно сейчас.

Копии каких документов можно отправлять через «Дія»

ID-карта;

загранпаспорт;

карточка налогоплательщика;

свидетельство о рождении;

справка ВПЛ;

водительское удостоверение;

техпаспорт;

студенческий билет;

документы об образовании.

Как работает шеринг документов

1. Компания отправляет запрос на копию цифрового документа в приложение пользователя.

2. Пользователь подтверждает запрос «Дія.Підпис».

3. Копию автоматически посылают в систему компании или на e-mail. Тогда компания может прикрепить ее к соответствующим заявлениям или договорам.

Что нужно для шеринга

Пользователь должен иметь в «Дія» документ, копию которого нужно отправить, и активированный «Дія. Підпис».

Учреждениям и бизнесу необходимо настроить на своей стороне возможность получать копии через «Дія». Этот сервис бесплатный.

Для настройки пишите команде внедрения «Дія» в телеграм @DiiaStart

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