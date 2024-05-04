Несколько кликов в «Дія»: как воспользоваться шерингом документов — Finance.ua

Несколько кликов в «Дія»: как воспользоваться шерингом документов
В приложении «Дія» запустили сервис шеринга, позволяющий посылать электронные копии документов сразу в систему заведения.
Об этом сообщили в «Дія».
Никакой мороки с ксероксами, сканерами или фото физических документов на телефоне. Несколько кликов в «Дія» — и копия отправлена. Очень удобно, особенно, если документ не с вами, а его копия нужна именно сейчас.
Копии каких документов можно отправлять через «Дія»
- ID-карта;
- загранпаспорт;
- карточка налогоплательщика;
- свидетельство о рождении;
- справка ВПЛ;
- водительское удостоверение;
- техпаспорт;
- студенческий билет;
- документы об образовании.
Как работает шеринг документов
1. Компания отправляет запрос на копию цифрового документа в приложение пользователя.
2. Пользователь подтверждает запрос «Дія.Підпис».
3. Копию автоматически посылают в систему компании или на e-mail. Тогда компания может прикрепить ее к соответствующим заявлениям или договорам.
Что нужно для шеринга
Пользователь должен иметь в «Дія» документ, копию которого нужно отправить, и активированный «Дія. Підпис».
Учреждениям и бизнесу необходимо настроить на своей стороне возможность получать копии через «Дія». Этот сервис бесплатный.
Для настройки пишите команде внедрения «Дія» в телеграм @DiiaStart.
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