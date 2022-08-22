Права и техпаспорт из «Дія» будут отображаться в польском приложении mObywatel — Finance.ua

Права и техпаспорт из «Дія» будут отображаться в польском приложении mObywatel Сегодня 16:15 — Личные финансы

Цифровые водительские права и техпаспорт в «Дія» вскоре будут отображаться в польском приложении mObywatel благодаря услуге кроссгосударственного шеринга.

Об этом стало известно на совместном брифинге министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и государственного секретаря по цифровизации Польши Януша Цешинского.

С начала полномасштабной войны украинцам стал доступен цифровой вид на жительство «Дія PL» в mObywatel. В конце июля «Дія PL» получило официальный статус цифрового вида на жительство.

Как отмечают в Минцифре, кроссгосударственный шеринг документов — это не только следующий шаг в развитии цифровых отношений между Украиной и Польшей, но и международное признание электронных документов в «Дія».

«С начала полномасштабного вторжения Польша активно поддерживает и помогает украинцам. Сотрудничество, которое мы сейчас имеем, — высокий стандарт добрососедских отношений. Запуск кроссгосударственного шеринга документов это подтверждает. А вместе с этим становится историческим событием для процесса цифровизации по всему миру, поскольку это первый кейс в ЕС, когда две страны проводят обмен документами в государственных приложениях. Со своей стороны Минцифра готова начать работу над признанием е-документов из mObywatel в Украине», — отметил вице-премьер-министр.

Януш Цешинский добавил, что функционал шеринга уже готов и осталось уладить законодательные вопросы. По его словам, услуга заработает до конца года.

«Мы понимаем, что современное общество не может функционировать без цифровой среды. То, каких успехов добилась экосистема „Дія“, действительно впечатляет. Поэтому мы решили ввести эти механизмы для украинцев, которые сейчас находятся в Польше. Кроме того, это поможет нашему тесному сотрудничеству в будущем, потому что оно точно будет цифровым», — подчеркнул Цешинский.

Также Михаил Федоров поблагодарил Януша Цешинского за новую партию терминалов Starlink, прибывшую в Украину на прошлой неделе. С этой партией количество терминалов Starlink в Украине приблизилось к 20 тысячам.

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