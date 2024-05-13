Motorola представила обновленный смартфон Moto G Stylus 5G — Finance.ua

Motorola представила обновленный смартфон Moto G Stylus 5G 13.05.2024, 00:43 — Технологии&Авто

Motorola представила обновленный смартфон Moto G Stylus 5G

Motorola представила смартфон Moto G Stylus 5G с обновленными характеристиками, дизайном, улучшенным стилусом и разъемами для наушников и microSD. Стоить он будет $399.

Об этом пишет The Verge.

Смартфон получил чуть больше, чем у предыдущей модели 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 1080P и частотой обновления 120 Гц.

Внутри Moto G Stylus 5G установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч со скоростью зарядки по проводу 30 Вт и имеется беспроводная зарядка на 15 Вт. Здесь используется такой же процессор, как и у прошлогодней модели — Snapdragon 6 Gen 1, но получит немного больше оперативной памяти — 8 ГБ.

Сзади смартфон оснащен обновленной 50-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией, 13-мегапиксельной ультраширокой камерой. Фронтальная селфи 32-мегапиксельная камера также получила обновление для лучших фото при слабом освещении.

Встроенный стилус тоже получил несколько улучшений. Компания утверждает, что он использует большую контактную площадь и получил некоторые обновления программного обеспечения для улучшения интерфейса пользователя и уменьшения задержки во время использования стилуса.

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