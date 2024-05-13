Huawei представила новые смарт-часы в Европе — Finance.ua

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Huawei представила новые смарт-часы в Европе

Технологии&Авто
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Huawei представила новые смарт-часы в Европе
Huawei представила новые смарт-часы в Европе
Компания Huawei продолжает выводить свою продукцию на европейский рынок, невзирая на запрет продавать ее в США. Huawei добавила три новые модели в свою линейку смарт-часов, хотя только одна из них является совершенно новым продуктом.
Новый Watch Fit 3 от Huawei имеет достаточно большой 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей и весит всего 26 грамм. По словам Huawei, смарт-часы работают до 10 дней на одном заряде, но при интенсивном использовании время автономной работы сократится до 7 дней.
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Huawei Watch Fit 3 уже доступен для предварительного заказа в Европе по цене 160 евро (180 евро за модель с перламутровым белым кожаным ремешком). Смарт-часы доступны в различных вариантах: черном, розовом, зеленом и белом.
Кроме Watch Fit 3, Huawei также представила новую версию своих флагманских смарт-часов — Watch 4 Pro. Если вы ищете стильные смарт-часы, то новые Huawei Watch 4 Pro Space Edition — достойная альтернатива.
Huawei представила новые смарт-часы в Европе
У них округлый форм-фактор и карбоновое покрытие, похожее на алмаз. Смарт-часы изготовлены из сплава титана и весят 65 г (без ремешка). Кстати, новый Watch 4 Pro Space Edition поставляется с ремешком из титанового сплава серого цвета.
Внутри смарт-часы не изменились по сравнению с ванильной моделью, поэтому ожидайте стойкий к царапинам 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей, водонепроницаемость 5ATM, поддержку eSIM, двухдиапазонный пятисистемный GNSS, поддержку ЭКГ, а также до 21 дня автономной работы аккумулятора.
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Huawei Watch 4 Pro Space Edition уже доступен для предварительного заказа в Европе по цене 650 евро, а на полках магазинов он появится 22 мая.
И последнее, но не менее важное: Huawei анонсировала новый цвет для Watch GT 4 — зеленый. Что ж, изменился только ремешок, все остальное осталось без изменений. Однако, не стоит забывать, что зеленый каучуковый ремешок доступен только для 41-миллиметровой версии Watch GT 4.
Эта «экологичная» версия Watch GT 4 уже доступна для покупки в Европе по цене 250 евро/230 фунтов стерлингов.
Huawei представила новые смарт-часы в Европе
По материалам:
iTechua
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