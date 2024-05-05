Несмотря на санкции США: Huawei сообщила о росте прибыли в I квартале — Finance.ua

Несмотря на санкции США: Huawei сообщила о росте прибыли в I квартале 05.05.2024, 02:09 — Фондовый рынок

Несмотря на санкции США: Huawei сообщила о росте прибыли в I квартале

Прибыль Huawei Technologies Co. за первые три месяца 2024 года выросла на 564% по сравнению с предыдущим, что подчеркивает возрождение компании, несмотря на санкции США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания сообщила о чистой прибыли в размере 2,7 млрд долларов в марте, что на 564% больше, чем в прошлом квартале. Продажи за январь-март выросли на 37% до 178,5 млрд юаней.

Читайте также Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото)

Феноменальный рост прибыли подчеркнул возрождение Huawei, несмотря на санкции США.

По данным исследовательской компании Counterpoint, поставки смартфонов компании выросли на 70% в первом квартале после того, как в прошлом году компания неожиданно вернулась на рынок с новым телефоном 5G, оснащенным передовым 7-нанометровым чипом китайского производства.

Для сравнения, продажи iPhone Apple в Китае упали на 19% в марте, по оценкам Counterpoint.

Читайте также Huawei представила новый бренд программного обеспечения

Напомним, после того как Apple долгое время доминировала на рынке смартфонов в Китае, Huawei смог восстановить былую силу в последнем квартале, — согласно текущим данным, показатели продаж Huawei на внутреннем рынке КНР выросли более чем вдвое, тогда как Apple проигрывает.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.