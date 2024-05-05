Несмотря на санкции США: Huawei сообщила о росте прибыли в I квартале — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Несмотря на санкции США: Huawei сообщила о росте прибыли в I квартале

Фондовый рынок
0
Несмотря на санкции США: Huawei сообщила о росте прибыли в I квартале
Несмотря на санкции США: Huawei сообщила о росте прибыли в I квартале
Прибыль Huawei Technologies Co. за первые три месяца 2024 года выросла на 564% по сравнению с предыдущим, что подчеркивает возрождение компании, несмотря на санкции США.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Компания сообщила о чистой прибыли в размере 2,7 млрд долларов в марте, что на 564% больше, чем в прошлом квартале. Продажи за январь-март выросли на 37% до 178,5 млрд юаней.
Читайте также
Феноменальный рост прибыли подчеркнул возрождение Huawei, несмотря на санкции США.
По данным исследовательской компании Counterpoint, поставки смартфонов компании выросли на 70% в первом квартале после того, как в прошлом году компания неожиданно вернулась на рынок с новым телефоном 5G, оснащенным передовым 7-нанометровым чипом китайского производства.
Для сравнения, продажи iPhone Apple в Китае упали на 19% в марте, по оценкам Counterpoint.
Читайте также
Напомним, после того как Apple долгое время доминировала на рынке смартфонов в Китае, Huawei смог восстановить былую силу в последнем квартале, — согласно текущим данным, показатели продаж Huawei на внутреннем рынке КНР выросли более чем вдвое, тогда как Apple проигрывает.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.