Хто у лідерах на китайському ринку смартфонів — Finance.ua

Хто у лідерах на китайському ринку смартфонів Сьогодні 04:03 — Фондовий ринок

Хто у лідерах на китайському ринку смартфонів, Фото: point.md

Після того як Apple тривалий час домінувала на ринку смартфонів у Китаї, Huawei зміг відновити колишню силу в останньому кварталі, — згідно поточних даних, показники продажів Huawei на внутрішньому ринку КНР зросли більш ніж удвічі, тоді як Apple програє.

Про це пише Nikkei Asia.

Компанія Huawei повернулася на вершину китайського ринку, в той час як Apple опустилася на п’яте місце за обсягом поставок у найбільшій економіці Азії.

Читайте також Huawei Luxeed S7 стане першим автомобілем із повністю автономним паркуванням (фото)

Huawei продала 11,7 мільйона телефонів і тепер має частку ринку 17 відсотків. У першому кварталі 2023 року цей показник все ще становив 10%.

Особливого успіху Huawei досягла з Mate 60 Pro, випущеним минулого літа.

Цей пристрій використовує технологію, яку США намагалися не допустити у КНР. Водночас поставки китайських брендів Oppo і Vivo на внутрішньому ринку знизилися на 14% і 9%.

Apple опустилася з першого місця на 5-е, а її поставки в Китай впали на 25% до близько 10 мільйонів. Роком раніше Apple все ще була лідером ринку з 20-відсотковою часткою.

Читайте також Apple веде переговори з OpenAI про створення чат-бота для iPhone

Генеральний директор Apple Тім Кук, який нещодавно відвідав Китай з нагоди відкриття флагманського магазину в Шанхаї, оголосив про розширення центру досліджень і розробок Apple, а також підкреслив важливість країни для його компанії.

Близько 17% чистих продажів Apple за жовтень-грудень припадає на регіон Великого Китаю, і ця країна є найбільшим джерелом постачальників у загальному ланцюжку поставок компанії.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.