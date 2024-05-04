Хто у лідерах на китайському ринку смартфонів — Finance.ua

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Хто у лідерах на китайському ринку смартфонів

Фондовий ринок
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Хто у лідерах на китайському ринку смартфонів
Хто у лідерах на китайському ринку смартфонів, Фото: point.md
Після того як Apple тривалий час домінувала на ринку смартфонів у Китаї, Huawei зміг відновити колишню силу в останньому кварталі, — згідно поточних даних, показники продажів Huawei на внутрішньому ринку КНР зросли більш ніж удвічі, тоді як Apple програє.
Про це пише Nikkei Asia.
Компанія Huawei повернулася на вершину китайського ринку, в той час як Apple опустилася на п’яте місце за обсягом поставок у найбільшій економіці Азії.
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Huawei продала 11,7 мільйона телефонів і тепер має частку ринку 17 відсотків. У першому кварталі 2023 року цей показник все ще становив 10%.
Особливого успіху Huawei досягла з Mate 60 Pro, випущеним минулого літа.
Цей пристрій використовує технологію, яку США намагалися не допустити у КНР. Водночас поставки китайських брендів Oppo і Vivo на внутрішньому ринку знизилися на 14% і 9%.
Apple опустилася з першого місця на 5-е, а її поставки в Китай впали на 25% до близько 10 мільйонів. Роком раніше Apple все ще була лідером ринку з 20-відсотковою часткою.
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Генеральний директор Apple Тім Кук, який нещодавно відвідав Китай з нагоди відкриття флагманського магазину в Шанхаї, оголосив про розширення центру досліджень і розробок Apple, а також підкреслив важливість країни для його компанії.
Близько 17% чистих продажів Apple за жовтень-грудень припадає на регіон Великого Китаю, і ця країна є найбільшим джерелом постачальників у загальному ланцюжку поставок компанії.
За матеріалами:
УНН
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