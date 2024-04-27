Huawei Luxeed S7 стане першим автомобілем із повністю автономним паркуванням (фото) — Finance.ua

Huawei Luxeed S7 стане першим автомобілем із повністю автономним паркуванням (фото) Сьогодні 03:05 — Технології&Авто

Huawei Luxeed S7 стане першим автомобілем із повністю автономним паркуванням (фото), Фото: Luxeed

Бренд Luxeed планує випустити в червні 2024 року перший серійний автомобіль, який вміє паркуватися повністю в автоматичному режимі.

На тлі інших подібних технологій, що дають змогу дистанційно керувати паркуванням машини, новинка зможе робити це без участі людини.

Про технологію

Сьогодні можна зробити висновок, що нова технологія по суті є вже знайомою опцією Valet Park Assist, але з розширеним функціоналом. AVP «навчає» автомобіль слідувати маршруту до місця паркування.

За словами представників компанії Huawei, нова технологія зможе виявити і вибрати оптимальні місця для паркування, а також без втручання людини визначати їхній пріоритет.

Аналогічні системи, наприклад, від XPeng, вимагають, щоб водій під час роботи опції залишався за кермом.

Тож, якщо автомобіль Luxeed S7 дійсно зможе паркуватися в автоматичному режимі, машина заощадить своєму власникові багато часу.

Поряд із новою технологією S7 пропонує й інші паркувальні функції. Вони покликані швидко справлятися з такими неприємними ситуаціями, як важкодоступні для паркування місця. Також є можливість виклику автомобіля через смартфон.

Luxeed S7 оснащений технологією виявлення перешкод (GOD) і мережею розпізнавання дорожньої топології (RCR), яка значно допомагає штучному інтелекту під час самостійного водіння без втручання людини.

Крім того, завдяки використанню нейромережевих функцій, автомобіль Luxeed S7 може вивчати маршрут щоденних поїздок, щоб забезпечити водієві поїздку в більш звичному режимі.

Ціни на оновлений Luxeed S7 варіюються від 34 500 до 48 350 доларів.

Загалом буде доступно п’ять комплектацій, у кожній з яких автомобілі зможуть проїжджати на одному заряді не менше 630 км за циклом CLTC.

Задньопривідні модифікації оснащуються електродвигуном потужністю 215 кВт на задній осі, а версії з повним приводом комплектуються додатковим електромотором потужністю 150 кВт спереду.

Новинка отримає сучасну 800-вольтову архітектуру, яка забезпечить швидку зарядку. На отримання додаткових 430 км запасу ходу піде всього 15 хвилин.

Дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Avtosota За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.