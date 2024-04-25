Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка) — Finance.ua

Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Раніше автомобільний портал Hot Cars оприлюднив рейтинг найнадійніших кросоверів та позашляховиків, до якого увійшли 13 моделей. Тоді кросовер BMW X5 2018 визнали найнадійнішим автомобілем сегменту SUV, який здатний проїхати понад 500 тис. миль або близько 805 тис. кілометрів без серйозних поломок. Його надійність оцінили у 84 бали зі 100 можливих.

Експерти drive.com.au навели свіжий рейтинг автомобілів, які будуть найкращими при будь-яких дорогах.

Про це пише drive

Пропонуємо вам переглянути рейтинг кращих авто для проблемних доріг, на думку експертів drive.com.au.

Mitsubishi Pajero Sport

Перевірений часом повнопривідний універсал, який чудово підходить для бездоріжжя. Може здатися дещо застарілим, але все ще дає фори багатьом конкурентам.

Ssangyong Rexton

Корейський позашляховик, який поєднує в собі потужність, комфорт та надійність. Гідний конкурент Mitsubishi Pajero Sport.

Isuzu MU-X

Просторий та зручний позашляховик з чудовою керованістю. Ідеально підходить для подорожей з сім'єю.

Toyota Fortuner

Легендарний позашляховик, який славиться своєю витривалістю та надійністю. Забезпечить комфорт та безпеку навіть у найскладніших умовах.

Ford Everest

Найсучасніший позашляховик у рейтингу, який оснащений найновішими технологіями та функціями безпеки. Ідеально підходить для тих, хто цінує комфорт та стиль.

Для повнопривідних автоекперти пропонують Kia. По-перше, вони часто мають повнорозмірне запасне колесо, а також пропонують чудову семирічну гарантію з необмеженою кількістю кілометрів.

Kia Sportage буде приблизно такого ж розміру, як Forester, і його можна придбати з ефективним дизельним двигуном, хоча SX+ і GT-Line із хорошими специфікаціями отримають 19-дюймові колеса.

Довідка Finance.ua:

Раніше Hot Cars оприлюднив свіжий рейтинг найнадійніших кросоверів та позашляховиків.

Названо найшвидші кросовери та позашляховики у світі. Як з’ясувалось, Ferrari Purosangue з 715-сильним мотором — найшвидший у світі автомобіль у категорії SUV. Розгін від 0 до 60 миль на годину (0−96,6 км/год) у першого позашляховика Ferrari займає всього 3,2 секунди, а максимальна швидкість, яку він розвиває, сягає 193 милі на годину (310,6 км/год).

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