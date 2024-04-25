Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка) — Finance.ua
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Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка)

Технології&Авто
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Раніше автомобільний портал Hot Cars оприлюднив рейтинг найнадійніших кросоверів та позашляховиків, до якого увійшли 13 моделей. Тоді кросовер BMW X5 2018 визнали найнадійнішим автомобілем сегменту SUV, який здатний проїхати понад 500 тис. миль або близько 805 тис. кілометрів без серйозних поломок. Його надійність оцінили у 84 бали зі 100 можливих.
Експерти drive.com.au навели свіжий рейтинг автомобілів, які будуть найкращими при будь-яких дорогах.
Про це пише drive.
Пропонуємо вам переглянути рейтинг кращих авто для проблемних доріг, на думку експертів drive.com.au.
Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка)

Mitsubishi Pajero Sport

Перевірений часом повнопривідний універсал, який чудово підходить для бездоріжжя. Може здатися дещо застарілим, але все ще дає фори багатьом конкурентам.
Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка)

Ssangyong Rexton

Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка)
Корейський позашляховик, який поєднує в собі потужність, комфорт та надійність. Гідний конкурент Mitsubishi Pajero Sport.

Isuzu MU-X

Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка)
Просторий та зручний позашляховик з чудовою керованістю. Ідеально підходить для подорожей з сім'єю.

Toyota Fortuner

Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка)
Легендарний позашляховик, який славиться своєю витривалістю та надійністю. Забезпечить комфорт та безпеку навіть у найскладніших умовах.

Ford Everest

Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка)
Найсучасніший позашляховик у рейтингу, який оснащений найновішими технологіями та функціями безпеки. Ідеально підходить для тих, хто цінує комфорт та стиль.
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Для повнопривідних автоекперти пропонують Kia. По-перше, вони часто мають повнорозмірне запасне колесо, а також пропонують чудову семирічну гарантію з необмеженою кількістю кілометрів.
Які авто найбільше підходять для поганих доріг (фото, інфографіка)
Kia Sportage буде приблизно такого ж розміру, як Forester, і його можна придбати з ефективним дизельним двигуном, хоча SX+ і GT-Line із хорошими специфікаціями отримають 19-дюймові колеса.
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Довідка Finance.ua:

  • Раніше Hot Cars оприлюднив свіжий рейтинг найнадійніших кросоверів та позашляховиків.
  • Названо найшвидші кросовери та позашляховики у світі. Як з’ясувалось, Ferrari Purosangue з 715-сильним мотором — найшвидший у світі автомобіль у категорії SUV. Розгін від 0 до 60 миль на годину (0−96,6 км/год) у першого позашляховика Ferrari займає всього 3,2 секунди, а максимальна швидкість, яку він розвиває, сягає 193 милі на годину (310,6 км/год).
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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