Apple веде переговори з OpenAI про створення чат-бота для iPhone — Finance.ua

Apple веде переговори з OpenAI про створення чат-бота для iPhone Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Apple веде переговори з OpenAI про створення чат-бота для iPhone

Apple відновила переговори з OpenAI, розробником ChatGPT, щодо розробки деяких функцій штучного інтелекту, які з’являться в iOS 18, згідно з новим повідомленням у Bloomberg.

Apple також створює власні великі мовні моделі для деяких функцій iOS 18, але її переговори з OpenAI зосереджені на «чат-боті/пошуковому компоненті», повідомляє репортер Bloomberg Марк Гурман.

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Також повідомляється, що Apple веде переговори з Google про ліцензування Gemini, власного чат-бота Google зі штучним інтелектом, для iOS 18. Bloomberg повідомляє, що ці переговори все ще тривають, і все може піти в будь-який бік, оскільки Apple ще не прийняла остаточного рішення про те, технологію якої компанії використовувати. Цілком можливо, каже Гурман, що Apple може в кінцевому підсумку ліцензувати технології ШІ від обох компаній або жодної з них.

Поки що Apple не надто багато говорить про свої зусилля в галузі штучного інтелекту, хоча решта Кремнієвої долини поринула в перегони зі створення штучного інтелекту. Але вона зробила достатньо натяків, які вказують на те, що вона щось готує. Коли компанія оголосила про свої прибутки в лютому, генеральний директор Тім Кук заявив, що Apple продовжує працювати та інвестувати в штучний інтелект і «з радістю поділиться деталями нашої поточної роботи в цій сфері пізніше цього року».

Компанія стверджує, що новий MacBook Air M 3 , який вона представила минулого місяця, є «найкращим у світі споживчим ноутбуком зі штучним інтелектом», і, як повідомляється, почне випускати ноутбуки та настільні комп’ютери зі штучним інтелектом пізніше в цьому році. А на початку цього тижня Apple також випустила кілька моделей з відкритим вихідним кодом для великих мов, які призначені для роботи локально на пристроях, а не в хмарі.

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