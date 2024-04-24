Huawei представила новый бренд программного обеспечения — Finance.ua

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Huawei представила новый бренд программного обеспечения

Фондовый рынок
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Китайская технологическая компания Huawei продемонстрировала очередной шаг к тому, чтобы стать крупным игроком в области электромобилей — представила новый бренд Qiankun, под которым будет выпускать ПО для интеллектуального вождения.
В названии нового бренда сочетаются образы небес и китайских гор Куньлунь — компания будет продавать системы автопилота, а также средства управления аудиосистемой и водительскими сиденьями, пояснил Цзинь Ючжи (Jin Yuzhi), глава подразделения Huawei Intelligent Automotive Solution (IAS) в ходе мероприятия, которое компания провела накануне Пекинского автосалона. «2024-й станет первым годом массовой коммерциализации умного вождения, а совокупное количество автомобилей, оснащенных системой автопилота Huawei, к концу года превысит 500 000», — цитирует топ-менеджера Reuters. В течение года на рынок выйдут более десяти моделей машин с системами Qiankun.
В 2019 году Huawei открыла подразделение по разработке умных автомобилей — компания намерена стать прямым конкурентом Bosch, снабжая партнеров аппаратными компонентами и ПО. В ноябре прошлого года Huawei заявила, что подразделение будет выделено в самостоятельную компанию, которая получит в свое распоряжение основные технологии и ресурсы, а также инвестиции от партнеров, включая Changan Auto.
Сейчас компания в партнерстве с китайскими автопроизводителями выпустила семь электромобилей, и они хорошо продаются, отметил Цзинь. Среди них три модели бренда Aito в партнерстве с Seres, разработанный совместно с Chery седан Luxeed S7, две модели марки Avatr при поддержке Changan Auto и одна под брендом Arcfox, принадлежащим Beijing Automotive Group (BAIC).
Накануне Huawei анонсировала седан S9 — первую модель премиального бренда Stelato, выпущенную совместно с BAIC.
Компания проводит диверсификацию, развиваясь в направлении крупнейшего в мире китайского рынка электромобилей, участники которого борются с замедлением продаж и проблемами чрезмерных мощностей — за внимание потребителей соревнуются более 40 брендов.
По материалам:
Portaltele
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