Huawei замедляет производство смартфонов на фоне спроса на ее ИИ-чипы — Reuters — Finance.ua
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Huawei замедляет производство смартфонов на фоне спроса на ее ИИ-чипы — Reuters

Технологии&Авто
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Huawei замедляет производство смартфонов на фоне спроса на ее ИИ-чипы — Reuters
Huawei замедляет производство смартфонов на фоне спроса на ее ИИ-чипы — Reuters
Возрастающий спрос на чипы искусственного интеллекта Huawei в сочетании с производственными ограничениями заставил китайского технологического гиганта сделать приоритетом ИИ и замедлить производство своих премиальных телефонов Mate 60. В прошлом году компанию заподозрили в создании тайной сети по производству чипов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Компания Huawei использует одно предприятие для производства ИИ-чипов Ascend AI, а также Kirin, который используется в ее смартфоне-конкуренте iPhone, сказали три источника.
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По словам источников, компания Huawei отдала приоритет производству чипов Ascend перед чипами Kirin и потому замедлила производство смартфонов Mate 60.
Фирма также работает над повышением производительности и надеется, что такое производственное соглашение будет краткосрочным, сообщили источники.
Компания Huawei не проявляла особой амбиции в области производства чипов. Однако в прошлом году в ее телефонах Mate 60 был установлен чип китайского производства, обеспечивающий скорость связи пятого поколения (5G). Аналитики считают, что Huawei, возможно, удалось добиться этого вместе с ноу-хау крупнейшего китайского производителя микросхем SMIC, усовершенствовав оборудование.
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По словам поставщика данных Counterpoint, именно эта серия во многом способствовала тому, что Huawei вернула себе статус крупнейшего продавца смартфонов в Китае в первые две недели 2024 — впервые с конца 2020 года.
В то же время глобальная гонка за функциональность искусственного интеллекта на фоне китайско-американского технологического противостояния привела к тому, что Huawei поставила на второй план свои телефоны, после того как впервые за более чем три года увеличила продажи китайских смартфонов.
Напомним, санкции США в 2019 году ограничили доступ Huawei к передовым инструментам для производства чипов по соображениям национальной безопасности и нанесли ущерб ее подразделению по производству смартфонов.
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Китайское правительство выступило с инициативой по улучшению позиций страны в сфере вычислительной мощности. Это побудило местные власти объявить о проектах центров обработки данных, одновременно поддержав общественный и частный спрос, в частности, на серию Ascend от Huawei, согласно двум источникам и публичным тендерам.
По материалам:
Forbes.ua
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