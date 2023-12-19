Huawei запустит собственные приложения и продукты для HarmonyOS в 2024 — Finance.ua

Huawei запустит собственные приложения и продукты для HarmonyOS в 2024 19.12.2023, 00:44 — Технологии&Авто

Huawei запустит собственные приложения и продукты для HarmonyOS в 2024

Руководитель телефонного направления компании Huawei Ричард Ю намекнул на несколько интересных новинок, которые выйдут в следующем году.

Он говорит, что эти продукты могут изменить правила игры для всей индустрии даже больше, чем их последний 5G-телефон.

Он не предоставил подробностей о типе продуктов, как отмечено в отчете, но упомянул, что в следующем году Huawei планирует запустить собственные приложения и продукты на собственной мобильной платформе HarmonyOS. Этот шаг имеет целью позиционирование компании как одного из ведущих поставщиков операционных систем в Китае.

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Ю сделал это утверждение после запуска серии телефонов Mate 60, оснащенных передовым процессором китайского производства Kirin 9000s. Этот выпуск означает возвращение Huawei на рынок 5G-смартфонов, преодоление ограничений, наложенных торговыми санкциями США, ограничивающими доступ компании к американским технологиям.

Huawei работает над расширением использования собственной платформы HarmonyOS, поощряя все большее количество разработчиков присоединяться к ее мобильной экосистеме. Будущая итерация HarmonyOS больше не будет поддерживать приложения на базе Android, соответствующей стратегии компании по противодействию влиянию санкций США, о которой основатель и генеральный директор Рен Чжэнфей заявил в начале этого года.

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Финтех-аффилированная компания Alibaba, Ant Group, разрабатывает версию своего мобильного платежного приложения Alipay для HarmonyOS. Кроме того, китайское подразделение McDonald’s присоединилось к платформе Huawei HarmonyOS, став одной из первых транснациональных пищевых компаний в стране, сделавшей это.

Alibaba работает над новой версией своего приложения для сотрудничества на рабочем месте DingTalk, чтобы сделать его совместимым с HarmonyOS. Huawei планирует выпустить предварительную версию HarmonyOS Next для разработчиков в первом квартале 2024 года.

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