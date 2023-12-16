Huawei в 2024 году начнет строить во Франции свой первый европейский завод — Finance.ua

Huawei в 2024 году начнет строить во Франции свой первый европейский завод Сегодня 04:15 — Фондовый рынок

Huawei в 2024 году начнет строить во Франции свой первый европейский завод

Китайская компания Huawei на следующий год начнет строить во Франции завод по производству оборудования для мобильных сетей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

О намерениях Huawei построить свой первый европейский завод во Франции стало известно несколько лет назад. В 2020 году китайский производитель очертил планы относительно предприятия с первоначальными инвестициями в размере 200 млн евро.

Строительство завода отложили из-за COVID-19, но компания не отказывается от своих намерений. Ожидается, что проект реализуют недалеко от Страсбурга. Однако пока неизвестно, когда предприятие планируют ввести в эксплуатацию.

Все это происходит в то время как Евросоюз рассматривает возможность введения обязательного запрета на пользование в сетях 5G услугами компаний, которые могут представлять угрозу безопасности. Речь идет, в том числе о Huawei Technologies Co Ltd.

Напомним также, что в 2020 году Франция сообщила телекоммуникационным операторам, что они не смогут возобновить лицензии на оборудование 5G от Huawei по истечении срока их действия. Фактически это вытесняло китайскую компанию из мобильных сетей.

Однако недавно французское издание La Tribune заявило, что Франция все же продлила разрешения компаниям Bouygues Telecom и SFR на использование оборудования производства Huawei до 2031 года.

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