Huawei рассказала о первом в мире планшете со спутниковой связью — Finance.ua

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Huawei рассказала о первом в мире планшете со спутниковой связью

Технологии&Авто
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Huawei рассказала о первом в мире планшете со спутниковой связью
Huawei рассказала о первом в мире планшете со спутниковой связью
Huawei раскрыла первые подробности о планшетном компьютере MatePad Pro 11 2024, полноценный анонс которого запланирован на 28 ноября.
В компании говорят, что модель станет первым в мире планшетом с поддержкой спутниковой связи. Устройство сможет использовать китайскую группировку Beidou, расположенную на расстоянии в 36 тысяч километров от Земли.
Спутниковая связь необходима для отправки спасателям местоположения пользователя в том случае, если сотовая связь и другие наземные каналы коммуникации недоступны. Кроме того, через спутники можно будет обмениваться сообщениями.
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Разработчики отмечают, что им удалось реализовать новую опцию в MatePad Pro 11 2024 без каких-либо дополнительных антенн — только благодаря «алгоритмам с высоким коэффициентом усиления и инновационным протоколам связи». Это означает, что наличие функции связи со спутниками не должно ощутимо сказаться на энергоэффективности планшета, а значит, и на времени его автономной работы.
Ранее аналогичная опция была реализована в целом ряде смартфонов Huawei: P60, P60 Pro, Mate X3, Mate X3 Pro, Mate Xs 2, Nova 11 Ultra и моделях серии Mate 50.
Информации о других характеристиках Huawei MatePad Pro 11 2024 пока нет. Судя по фото (см. выше), он получит встроенную в экран фронтальную камеру, пару задних фотомодулей, поддержку стилуса и возможность использования внешней клавиатуры.
По материалам:
iTechua
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