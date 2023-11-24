Huawei рассказала о первом в мире планшете со спутниковой связью — Finance.ua

Huawei рассказала о первом в мире планшете со спутниковой связью 24.11.2023, 00:15 — Технологии&Авто

Huawei рассказала о первом в мире планшете со спутниковой связью

Huawei раскрыла первые подробности о планшетном компьютере MatePad Pro 11 2024, полноценный анонс которого запланирован на 28 ноября.

В компании говорят, что модель станет первым в мире планшетом с поддержкой спутниковой связи. Устройство сможет использовать китайскую группировку Beidou, расположенную на расстоянии в 36 тысяч километров от Земли.

Спутниковая связь необходима для отправки спасателям местоположения пользователя в том случае, если сотовая связь и другие наземные каналы коммуникации недоступны. Кроме того, через спутники можно будет обмениваться сообщениями.

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Разработчики отмечают, что им удалось реализовать новую опцию в MatePad Pro 11 2024 без каких-либо дополнительных антенн — только благодаря «алгоритмам с высоким коэффициентом усиления и инновационным протоколам связи». Это означает, что наличие функции связи со спутниками не должно ощутимо сказаться на энергоэффективности планшета, а значит, и на времени его автономной работы.

Ранее аналогичная опция была реализована в целом ряде смартфонов Huawei: P60, P60 Pro, Mate X3, Mate X3 Pro, Mate Xs 2, Nova 11 Ultra и моделях серии Mate 50.

Информации о других характеристиках Huawei MatePad Pro 11 2024 пока нет. Судя по фото (см. выше), он получит встроенную в экран фронтальную камеру, пару задних фотомодулей, поддержку стилуса и возможность использования внешней клавиатуры.

iTechua По материалам:

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