Huawei выпустила смартфон с камерой 108 МП за 300 долларов — Finance.ua

Huawei выпустила смартфон с камерой 108 МП за 300 долларов Сегодня 02:54 — Технологии&Авто

Huawei выпустила смартфон с камерой 108 МП за 300 долларов

Компания Huawei выпустила в Китае новый среднебюджетный смартфон. Модель получила название Nova 11 SE.

Смартфон Huawei Nova 11 SE получил OLED-панель с диагональю 6,67 дюйма. Экран имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту обновления на уровне 90 Гц, а также имеет 10-битную глубину цвета.

На задней панели устройства встроена тройная камера, состоящая из основного датчика на 108 МП, сверхширокоугольного объектива на 8 МП и макромодуля на 2 МП. На передней панели установлена ​​одинарная 32-мегапиксельная селфи-камера.

Смартфон Huawei Nova 11 SE оборудован процессором Snapdragon 680 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти и двумя вариантами встроенной памяти: 256 ГБ и 512 ГБ.

Смартфон также имеет боковой датчик отпечатков пальцев и поддерживает разные модули, включая Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, и порт USB-C.

Размеры смартфона составляют 162,39×75,47×7,39 мм, а его вес составляет примерно 186 грамм. Устройство работает на операционной системе Harmony OS 4.

Huawei Nova 11 SE представлен в двух конфигурациях: 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной памяти за 275 долларов и 8 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ встроенной памяти за 300 долларов.

Предварительные продажи начались в Китае, а доступ к новинке будет открыт с 10 ноября.

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itechua По материалам:

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