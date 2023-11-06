Huawei выпустила смартфон с камерой 108 МП за 300 долларов — Finance.ua
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Huawei выпустила смартфон с камерой 108 МП за 300 долларов

Технологии&Авто
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Huawei выпустила смартфон с камерой 108 МП за 300 долларов
Huawei выпустила смартфон с камерой 108 МП за 300 долларов
Компания Huawei выпустила в Китае новый среднебюджетный смартфон. Модель получила название Nova 11 SE.
Смартфон Huawei Nova 11 SE получил OLED-панель с диагональю 6,67 дюйма. Экран имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту обновления на уровне 90 Гц, а также имеет 10-битную глубину цвета.
На задней панели устройства встроена тройная камера, состоящая из основного датчика на 108 МП, сверхширокоугольного объектива на 8 МП и макромодуля на 2 МП. На передней панели установлена ​​одинарная 32-мегапиксельная селфи-камера.
Смартфон Huawei Nova 11 SE оборудован процессором Snapdragon 680 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти и двумя вариантами встроенной памяти: 256 ГБ и 512 ГБ.
Huawei выпустила смартфон с камерой 108 МП за 300 долларов
Смартфон также имеет боковой датчик отпечатков пальцев и поддерживает разные модули, включая Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, и порт USB-C.
Размеры смартфона составляют 162,39×75,47×7,39 мм, а его вес составляет примерно 186 грамм. Устройство работает на операционной системе Harmony OS 4.
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Huawei Nova 11 SE представлен в двух конфигурациях: 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной памяти за 275 долларов и 8 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ встроенной памяти за 300 долларов.
Предварительные продажи начались в Китае, а доступ к новинке будет открыт с 10 ноября.
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По материалам:
itechua
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