Высокотехнологичный флагман: на рынок выходит новый крупный кроссовер от Huawei (фото) — Finance.ua

Высокотехнологичный флагман: на рынок выходит новый крупный кроссовер от Huawei (фото) Сегодня 05:52 — Технологии&Авто

Высокотехнологичный флагман: на рынок выходит новый крупный кроссовер от Huawei (фото)

В Китае поступил в производство новый Aito M 9 . Большой кроссовер стал новым флагманом в линейке китайского бренда. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.

Марка Aito — детище корпорации Huawei и китайского автопроизводителя Seres. Кроссовер М 9 станет самой дорогой моделью бренда — его цена составит от 500 000 до 600 000 юаней ($68 400 — 82 100). Продажи стартуют в декабре.

Новый Huawei Aito M 9 — полноразмерный кроссовер с тремя рядами сидений. У него обтекаемый дизайн с каплеобразными фарами, выраженным «носом» и выдвижными дверными ручками. Электрическая версия отличается от гибридной отсутствием радиаторной решетки.

Размеры Huawei Aito M 9 :

длина — 5230 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3110 мм.

Салон Aito M 9 еще не показали, но раскрыли характеристики авто. Известно лишь, что внутри будет установлена ​​мультимедийная система Huawei Harmony OS с множеством дисплеев. Предложат версии на 4, 5, 6 и 7 мест.

Заряжаемый гибрид оснащен двумя электромоторами общей мощностью 496 л. с. и 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором. Батарея на 40 кВт∙ч позволяет проехать 167 км на электротяге. Электромобиль Huawei Aito M 9 также двухмоторный, но более мощный — 530 л. с.

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Фокус По материалам:

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