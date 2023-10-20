Высокотехнологичный флагман: на рынок выходит новый крупный кроссовер от Huawei (фото) — Finance.ua
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Высокотехнологичный флагман: на рынок выходит новый крупный кроссовер от Huawei (фото)

Технологии&Авто
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Высокотехнологичный флагман: на рынок выходит новый крупный кроссовер от Huawei (фото)
Высокотехнологичный флагман: на рынок выходит новый крупный кроссовер от Huawei (фото)
В Китае поступил в производство новый Aito M9. Большой кроссовер стал новым флагманом в линейке китайского бренда. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.
Марка Aito — детище корпорации Huawei и китайского автопроизводителя Seres. Кроссовер М9 станет самой дорогой моделью бренда — его цена составит от 500 000 до 600 000 юаней ($68 400 — 82 100). Продажи стартуют в декабре.
Новый Huawei Aito M9 — полноразмерный кроссовер с тремя рядами сидений. У него обтекаемый дизайн с каплеобразными фарами, выраженным «носом» и выдвижными дверными ручками. Электрическая версия отличается от гибридной отсутствием радиаторной решетки.
Высокотехнологичный флагман: на рынок выходит новый крупный кроссовер от Huawei (фото)

Размеры Huawei Aito M9:

  • длина — 5230 мм;
  • ширина — 1999 мм;
  • высота — 1800 мм;
  • колесная база — 3110 мм.
Салон Aito M9 еще не показали, но раскрыли характеристики авто. Известно лишь, что внутри будет установлена ​​мультимедийная система Huawei Harmony OS с множеством дисплеев. Предложат версии на 4, 5, 6 и 7 мест.
Высокотехнологичный флагман: на рынок выходит новый крупный кроссовер от Huawei (фото)
Заряжаемый гибрид оснащен двумя электромоторами общей мощностью 496 л. с. и 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором. Батарея на 40 кВт∙ч позволяет проехать 167 км на электротяге. Электромобиль Huawei Aito M9 также двухмоторный, но более мощный — 530 л. с.
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По материалам:
Фокус
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