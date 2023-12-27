Дочерняя компания Huawei заняла пятое место в мире по популярности среди всех мобильных чипов — Finance.ua

Дочерняя компания Huawei заняла пятое место в мире по популярности среди всех мобильных чипов Сегодня 23:00 — Фондовый рынок

Китайская компания HiSilicon, дочерняя компания Huawei, заняла пятое место в мире по популярности среди всех мобильных чипов с долей 3% по итогам третьего квартала 2023 года. Об этом сообщает Gizmochina, пишет processer

Это стало возможно благодаря успеху смартфонов Huawei серии Mate 60, вышедших на китайском рынке в начале осени. Эти смартфоны используют 7-нм процессоры HiSilicon Kirin 9000.

HiSilicon находится под санкциями со стороны США, которые ограничивают ее доступ к технологиям и компонентам. Однако даже в таких условиях HiSilicon смогла выпустить 7-нм процессоры.

Возглавляет рейтинг продукция Qualcomm, занимающая 40% рынка преимущественно благодаря успеху процессоров Snapdragon 8 Gen 2.

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