Дочерняя компания Huawei заняла пятое место в мире по популярности среди всех мобильных чипов — Finance.ua

Дочерняя компания Huawei заняла пятое место в мире по популярности среди всех мобильных чипов
Китайская компания HiSilicon, дочерняя компания Huawei, заняла пятое место в мире по популярности среди всех мобильных чипов с долей 3% по итогам третьего квартала 2023 года. Об этом сообщает Gizmochina, пишет processer.
Это стало возможно благодаря успеху смартфонов Huawei серии Mate 60, вышедших на китайском рынке в начале осени. Эти смартфоны используют 7-нм процессоры HiSilicon Kirin 9000.
HiSilicon находится под санкциями со стороны США, которые ограничивают ее доступ к технологиям и компонентам. Однако даже в таких условиях HiSilicon смогла выпустить 7-нм процессоры.
Возглавляет рейтинг продукция Qualcomm, занимающая 40% рынка преимущественно благодаря успеху процессоров Snapdragon 8 Gen 2.
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