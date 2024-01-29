Huawei возвращается в пятерку лидеров на китайском рынке смартфонов — Finance.ua
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Huawei возвращается в пятерку лидеров на китайском рынке смартфонов

Фондовый рынок
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Huawei возвращается в пятерку лидеров на китайском рынке смартфонов
Huawei возвращается в пятерку лидеров на китайском рынке смартфонов
Canalys недавно обнародовала последние данные о рынке мобильных телефонов Китая за последний квартал 2023 года. Отчет показывает, что падение рынка мобильных телефонов Китая замедлилось в четвертом квартале. За этот период поставки смартфонов составили 73,9 млн единиц, что всего на 1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В ТОП-5 лидеров продаж вошли Apple, Honor, Vivo, Huawei и Xiaomi. Примечательно, что Huawei отметила значительный рост поставок на 47% по сравнению с прошлым годом, что вернуло их в пятерку лидеров на четвертую позицию.
Разбивая итоги, Apple лидировала с 17,5 миллионами единиц, отгруженных в четвертом квартале, что на 6% больше, чем в прошлом. Honor занял второе место с долей рынка в 16% и 11,7 миллиона отгруженных единиц. Vivo заняла третье место, продав 11,3 миллиона единиц.
Huawei, увеличив объем поставок на 47%, поставила 10,4 миллионов единиц, обеспечив себе четвертое место. По словам Лукаса Чжуна, исследовательского аналитика Canalys, возвращение Huawei в основном связано с «Mate 60 Pro, который использует микросхемы Kirin собственной разработки и инновационные функции, такие как спутниковые звонки». Xiaomi завершила пятерку лидеров с 9,5 миллионами отгруженных единиц.
Между тем за весь 2023 год поставки смартфонов в Китае упали на 5% до 273 миллионов единиц. Apple достигла важной вехи, впервые возглавив годовой график поставок в материковом Китае, с небольшим увеличением поставок на 1% и выросшей до 19% долей рынка.
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По материалам:
Portaltele
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