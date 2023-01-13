В Україні запроваджують європейські норми автострахування — Finance.ua

В Україні запроваджують європейські норми автострахування Сьогодні 12:01 — Страхування

В Україні запроваджують європейські норми автострахування

Верховна Рада підтримала за основу реформу системи автострахування, яка має розпочатися в країні у 2023 році, ухваливши законопроєкт № 8300

Зокрема, планується збільшення страхових виплат, новий порядок їхнього розрахунку, а також запровадження вільного ціноутворення на поліси ОСЦПВ

Серед основних положень реформи системи автострахування:

поступове підвищення розмірів страхових виплат до рівня держав-членів Європейського Союзу. Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тисяч гривень на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих — 160 тисяч на потерпілого, але не більше 800 тисяч на одну страхову подію. Упродовж двох років після введення закону в дію, якщо його приймуть в цілому, пропонується поетапно збільшити суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих, до 1 мільйона гривень на одного потерпілого та 20 мільйонів на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих — до 2 мільйонів гривень на один випадок незалежно від кількості потерпілих;

швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам замість страховиків-банкрутів за 60 днів (наразі це може тривати роки);

пряме врегулювання ДТП без потерпілих — це дасть можливість потерпілій особі звертатися за виплатами до свого страховика;

новий порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу, необхідного для відновлення транспортного засобу;

дія страхового покриття за договором автоцивілки пошириться на пасажирів транспортного засобу, який став винуватцем ДТП;

вільне ціноутворення полісів ОСЦПВ без держрегулювання;

скорочення терміну розгляду заяв про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів із дня подання заяви;

затвердження вичерпного переліку документів, необхідних для отримання страхової виплати, та підстав для відмови.

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Згідно з законопроєктом, до другого читання буде гарантовано неможливість підвищення вартості поліса на період воєнного стану, розповіла одна з ініціаторів документа депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

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