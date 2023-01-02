Скільки коштів сплатили автомобілісти за страхування: статистика — Finance.ua
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Скільки коштів сплатили автомобілісти за страхування: статистика

Страхування
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В 3 кварталі 2022 року страховики ОСЦПВ зібрали з автомобілістів 2,1 млрд грн, а сплатили постраждалим усього 703 млн грн.
Кількість укладених договорів ОСЦПВ склала 2,1 млн шт., що на 13,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума страхових платежів становить 2,1 млрд грн, збільшившись на 7,4%.
Страховики ОСЦПВ врегулювали понад 26,5 тис. вимог постраждалих в ДТП, за якими виплатили 703 млн грн. Показник кількості врегульованих вимог скоротився на 35% у порівнянні з третім кварталом 2021 року, суми виплат — на 20,6%.
TAS Insurance Group посідає перше місце за обсягом зібраних премій, а також за показником кількості врегульованих вимог постраждалих та сумою сплаченого відшкодування. Друга та третя позиція за цими показниками — у ОРАНТА та «Княжа Вієнна Іншуранс Груп».
ТОП-20 СК за сумою страхових премій та кількістю укладених договорів за 3 кв. 2022 р:
Скільки коштів сплатили автомобілісти за страхування: статистика
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