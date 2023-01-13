Нацбанк назвав найпоширенішу купюру в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Нацбанк назвав найпоширенішу купюру в Україні (інфографіка)
На 1 січня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 716,1 млрд грн. Найпоширеніша купюра — 500 гривень.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Як сказано в повідомленні, в обігу перебуває понад 2,9 млрд банкнот на загальну суму 710,5 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,5 млрд грн.
«Це на 88,5 млрд грн або на 14,1% більше, ніж рік тому — на початку 2022 року (на 1 січня 2022 року — 627,6 млрд грн)», — зазначає регулятор.
Статистика готівкового обігу на 1 січня 2023 року:
- на одного жителя України припадало: 71 банкнота і 169 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року — 71 та 162 шт. відповідно);
- в готівковому обігу перебувало найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше — монет номіналом 10 гривень (0,9%);
- серед банкнот найменше зараз в обігу — номіналом 10 гривень (3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), адже НБУ поступово в міру їх зношення замінює ці банкноти на відповідні обігові монети, які можуть значно довший час перебувати в обігу. Рік тому найменше в готівковому обігу перебувало банкнот номіналом 1000 гривень (частка — 3% на 01.01.2022), адже це досить нова банкнота, уведена в обіг лише влітку 2019 року, з часом кількість цих банкнот поступово зростає;
- найбільше ж у готівковому обігу зараз перебуває банкнот номіналом 500 гривень (26,5% від загальної кількості банкнот в обігу), що пов’язано зі зростанням попиту на цей номінал банкнот. На початку минулого року лідером за цим показником була банкнота номіналом 200 гривень (її частка становила 25,1% на 01.01.2022).
Упродовж 2022 року сума готівки в обігу суттєво коливалася — відбувалося як її зростання, так і скорочення. Така нерівномірна динаміка зумовлена повномасштабним вторгненням рф в Україну.
Чому так сталось:
1. На початку повномасштабного вторгнення через невизначеність ситуації попит громадян на готівку суттєво зріс. Адже в перші дні війни українці не були впевнені, чи будуть працювати банки, чи можна буде розраховуватися платіжними картками. Вже з початку квітня попит на готівку почав поступово зменшуватися.
2. Друга хвиля зростання готівки в обігу розпочалася з листопада та була пов’язана з масованими ракетними ударами рф по енергетичній інфраструктурі України. Тимчасова відсутність електроенергії спричиняє перебої в роботі деяких банкоматів, це викликає відчуття, що готівка вже не така доступна, як зазвичай. Також тривалі відключення електроенергії призводять і до зникнення мобільного зв’язку, а це призупиняє роботу pos-терміналів (у більшості випадків pos-термінали підключаються до банку саме через мобільний інтернет).
Неможливість гарантовано сплатити платіжною карткою формує потребу мати з собою більше готівки. Все це разом впливає на бажання громадян сформувати певний запас готівки на тривалий час. Через це зростання готівки в обігу спостерігалося до кінця 2022 року.
Яким банкам українці найчастіше довіряли свої гроші у 2022 році 💰
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