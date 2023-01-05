Як розплатитись банківською карткою, коли немає світла — Finance.ua

Як розплатитись банківською карткою, коли немає світла Сьогодні 12:30 — Фінтех і Картки

Українці, котрі не люблять готівку, звикли розраховуватись переважно через POS-термінали, однак через відключення електроенергії це не завжди вдається. Тож ми вирішили розповісти про ще декілька способів безконтактної оплати та запитати у банків і мереж магазинів, чи готові вони до тривалого відключення світла.

Вимкнули світло: чи пройде оплата через POS-термінал

Внутрішні банківські системи готові приймати оплату з POS-терміналів навіть за відсутності світла, розповідає у коментарі 24 каналу Сергій Савка, директор Департаменту розвитку роздрібного бізнесу Юнекс Банк

Наразі абсолютна більшість банків має дуже високий ступінь автономності, і відключення жодним чином не впливають на працездатність процесингу. Отже, усі карткові операції, в тому числі платежі онлайн, операції в мобільних додатках та через POS-термінали працюють штатно, пояснює він.

Від чого залежить чи пройде оплата

Разом з тим банкір підкреслює, що слід розуміти, що доступність оплати карткою залежить не тільки від банку. Якщо сам термінал знеструмлено, він не зможе прийняти оплату.

Слабкий інтернет-зв’язок

Ще одна проблема — слабий інтернет-зв’язок або його повна відсутність. Якщо термінал передає дані за допомогою мобільної мережі, а її можливості обмежені, оплата не зможе пройти.

Тож якщо торговець подбав про безперебійну електрику та зв’язок для термінала, сплатити карткою можна, заспокоює Сергій Савка.

Як ще розрахуватись, коли немає світла

Термінал на телефоні

Щоб розраховувати клієнтів під час відключень світла малий бізнес вже частково перейшов на термінали в телефонах. Так за листопад кількість користувачів «Термінал ПриватБанк у» на мобільних пристроях зросла на 25%, а кількість оплат — на 30%.

QR код

Також бізнес на час відсутності енергопостачання може використовувати QR код свого POS-термінала у смартфоні. Така функція доступна у ряді банків, наприклад, у Монобанку та Приваті.

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