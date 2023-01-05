Як розплатитись банківською карткою, коли немає світла — Finance.ua
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Як розплатитись банківською карткою, коли немає світла

Фінтех і Картки
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Українці, котрі не люблять готівку, звикли розраховуватись переважно через POS-термінали, однак через відключення електроенергії це не завжди вдається. Тож ми вирішили розповісти про ще декілька способів безконтактної оплати та запитати у банків і мереж магазинів, чи готові вони до тривалого відключення світла.
Вимкнули світло: чи пройде оплата через POS-термінал
Внутрішні банківські системи готові приймати оплату з POS-терміналів навіть за відсутності світла, розповідає у коментарі 24 каналу Сергій Савка, директор Департаменту розвитку роздрібного бізнесу Юнекс Банк.
Наразі абсолютна більшість банків має дуже високий ступінь автономності, і відключення жодним чином не впливають на працездатність процесингу. Отже, усі карткові операції, в тому числі платежі онлайн, операції в мобільних додатках та через POS-термінали працюють штатно, пояснює він.
  • Від чого залежить чи пройде оплата
Разом з тим банкір підкреслює, що слід розуміти, що доступність оплати карткою залежить не тільки від банку. Якщо сам термінал знеструмлено, він не зможе прийняти оплату.
  • Слабкий інтернет-зв’язок
Ще одна проблема — слабий інтернет-зв’язок або його повна відсутність. Якщо термінал передає дані за допомогою мобільної мережі, а її можливості обмежені, оплата не зможе пройти.
Тож якщо торговець подбав про безперебійну електрику та зв’язок для термінала, сплатити карткою можна, заспокоює Сергій Савка.

Як ще розрахуватись, коли немає світла

  • Термінал на телефоні
Щоб розраховувати клієнтів під час відключень світла малий бізнес вже частково перейшов на термінали в телефонах. Так за листопад кількість користувачів «Термінал ПриватБанку» на мобільних пристроях зросла на 25%, а кількість оплат — на 30%.
  • QR код
Також бізнес на час відсутності енергопостачання може використовувати QR код свого POS-термінала у смартфоні. Така функція доступна у ряді банків, наприклад, у Монобанку та Приваті.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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